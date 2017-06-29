Теми Дня ТВА четвер, 29.06.2017





Четвер, 29.06.17:

- Чого чекати від пенсійної реформи?

- Олексій Каспрук подасть до суду на депутата від "Рідного міста"

- Мешканці вулиці Шептицького судитимуться за майданчик у центрі міста

- В Україні стартує вступна кампанія

- У Чернівцях в озері на Комарова втопився чоловік

- Вулицю Головну у Чернівцях залило дизпаливом

- Як коректно говорити про ЛГБТ?