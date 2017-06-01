За викрадену жіночу сумку отримав рік позбавлення волі

Чернівецька місцева прокуратура підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 48-річного уродженця Одеси у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України (таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно).У ході судового розгляду встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік у березні 2017 року перебуваючи у приміщенні офтальмологічного центру «Ваш зір», викрав жіночу шкіряну сумку, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на суму понад 2 тис.грн.Шевченківський районний суд м. Чернівці визнав 48-річного чоловіка винним за ч.2 ст.185 КК України та затвердив угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілою, призначивши реальну міру покарання у вигляді 1 року позбавлення волі.