Молодий чернівчанин за крадіжки засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі

Чернівецька місцева прокуратура підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 24-річного чернівчанина у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.185 ч.2, ст.185 ч.3 КК України (таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно, та таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло).
У ході судового розгляду встановлено, що у листопаді 2013 року чоловік проникав через вікна до квартир чернівчан та викрав ювелірні вироби і цифрову техніку, завдавши потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму понад 27 тис.грн.
Крім того, у березні 2014 року, перебуваючи в приміщенні одного з продуктових магазинів міста, вкрав з прилавку мобільний телефон неповнолітньої особи та втік, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на суму близько 2 тис.грн.
Першотравневий районний суд м. Чернівці засудив обвинуваченого до реальної міри покарання - 3 років 6 місяців позбавлення волі.Чернівецька місцева прокуратура