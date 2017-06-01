На Буковині поліцейські виявили незаконні посіви маку

28 червня під час проведення профілактичних заходів на території Кіцманського району дільничні офіцери спільно з групою реагування патрульної поліції виявили на присадибній ділянці в селі Діброва незаконний посів маку в кількості 243 рослини. Крім цього, в селі Брусниця поліцейські також вилучили з ділянки місцевої жительки 358 рослин снодійного маку.Того ж дня працівниками Герцаївського відділення поліції в господарстві 47-річної жительки села Тернавка на одній із земельних ділянок виявлено незаконне вирощування маку в кількості 85 рослин.Вилучені рослини маку слідчі направили до Наукового-дослідного експертного-криміналістичного центру на дослідження.Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 310 ( Посів або вирощування снотворного маку чи конопель ) Кримінального кодексу України.Триває досудове розслідування.