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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:11
30 червня

Через укус отруйної змії до лікарні госпіталізовано буковинця

11:08
30 червня

Управління поліції охорони в Чернівецькій області запрошує на роботу

09:56
30 червня

Прокуратура Чернівецької області забезпечила екстрадицію трьох злочинців, яких розшукував Інтерпол

09:50
30 червня

За які автомобілі необхідно сплачувати транспортний податок?

09:49
30 червня

Легалізація найманої праці принесла бюджету майже 700 тис. грн.

09:46
30 червня

З 1 липня електронна система автоматизованого моніторингу запрацює в повному режимі

09:17
30 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 29 червня 2017 року

13:23
29 червня

На Буковині під колесами автівок потрапило двоє людей

13:19
29 червня

У Чернівецькій області розпочались навчання з підрозділами територіальної оборони

13:15
29 червня

Чоловік втопився внаслідок необережного поводження на воді

12:05
29 червня

У Чернівцях відбудеться XXVIII Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі»

12:00
29 червня

Депутати Чернівців, нехай вас шляк трафить!

11:36
29 червня

Фреймут стала мамою втретє

11:08
29 червня

Обмеження руху транспорту у Чернівцях

09:20
29 червня

Чоловіка, який жартував про замінування, госпіталізовано до психіатричного закладу

09:12
29 червня

За несплату земельного податку оштрафують.

09:10
29 червня

Пенсійна реформа – як розраховуватимуть стаж для пенсій?

09:08
29 червня

Регулювання ринку електричної енергії

08:58
29 червня

На Буковині розпочав роботу VII з'їзд Українського товариства радіаційних онкологів

14:31
27 червня

Військова прокуратура Чернівецького гарнізону повернула Міноборони України земельну ділянку вартістю понад 30 млн.грн.

14:28
27 червня

Яку податкову накладну не зареєструють з 1 липня

14:27
27 червня

Податок на прибуток поповнив бюжет на 57,1 млн. грн.

14:26
27 червня

Не сплатив єдиний внесок або спізнився з оплатою: відповідальность

14:25
27 червня

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом: обчислюємо плату

08:39
27 червня

Чи можна встановлювати різні оклади працівникам за однією і тією ж посадою?

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Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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Що, Де, Коли
30 червня о 14.00
о 14.00 урочистості з вшанування жертв Голокосту на Театральній площі.
о 14.30 початок ходи до площі Філармонії.
о 15.30 мітинг вул..Підгаєцька – біля меморіального каменю.
0 16.30 мітинг біля Братської могили на єврейському кладовищі.
30 червня о 15.00
У каб. №202 міської ради відбудеться брифінг, ]присвячений проведенню у Чернівцях 1-2 липня XXVIII Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі».
Участь у брифінгу візьмуть: Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, директор фестивалю «Буковинські зустрічі» Збігнєв Ковальський, директор учбово-методичного центру культури Буковини Микола Шкрібляк, координатор української частини фестивалю Тетяна Татарчук
2 липня о 17.00
2 липня о 17.00
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
4 липня о 12.00
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження».
вул. Якова фон Петровича, 2
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!30.06 2017

Сьогодні, 07:33 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!30.06 2017Сьогодні - Міжнародний день астероїда

Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний


Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 22 рази обстрілювали підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії зіткнення. Враховуючи тривалість та щільність окремих обстрілів, можна констатувати загострення ситуації на деяких ділянках лінії фронту. Неодноразово бойовики застосовували вчора й важку артилерію та інші засоби ураження, які заборонені мінськими угодами. Особливо гаряче було на Донецькому напрямку.

На жаль, не минулось вчора без втрат. В результаті щільних обстрілів один український воїн загинув. Четверо бійців сил АТО зазнали поранень. Ще двоє військовослужбовців в ході бойових дій отримали бойові травмування.

У Волинській області у четвер, 29 червня, внаслідок влучання блискавки загинули двоє підлітків. Про це повідомила прес-служба ДержНС.

«У с. Поступель Ратнівського району в результаті попадання розряду блискавки загинули двоє дітей (2002 і 2005 р.н.)», — йдеться в повідомленні.

За інформацією видання «Волинь Нова», сестра і брат — 14-річна Ірина та 11-річний Сашко — під час грози на пасовищі пасли корів.

Як повідомляв ZAXID.NET, під час грози у результаті удару блискавки у Львові 29 червня загинув 30-річний чоловік і 9-річна дівчинка. Ще одного чоловіка приблизно того ж віку і його 11-річного сина госпіталізували.

Хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації опікового центру 8-ї міської лікарні, його батько госпіталізований з підозрою на інфаркт.

У передмісті Парижа 29 червня арештували чоловіка, який намагався в’їхати автом у юрбу людей перед мечеттю.

Поліція повідомляє, що ніхто не постраждав під час інциденту, оскільки машина не змогла виїхати через огороджувальні бар’єри. Мотиви нападника наразі невідомі, зазначають правоохоронці.

Між тим, за повідомленням газети Le Parisien, чоловік заявив, що хоче помститися за напади, пов’язані з угрупованням «Ісламська держава», у результаті яких упродовж минулих років у Парижі загинули багато людей.

Генпрокурор Юрій Луценко вніс подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Опоблоку Михайла Добкіна.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата М. Добкіна, в діях якого вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн", - написав Луценко.

У п’ятницю, 30 червня, в Україні буде доволі спекотна погода, лише у західних областях помірно тепло.
На півдні ж Український гідрометцентр прогнозує аж до 36 градусів тепла.
При цьому у центральних областях очікуються грози, на півночі та Закарпатті – невеликі дощі. Вночі дощі прогнозують в усіх областях, окрім східних і південно-східних.

Ранок у Чернівцях - безхмарний, та до кінця дня небо буде залишатися ясним. Без опадів. До 31 градусів тепла
за останні 130 років
30 червня:
МАКС: 31.1° (1990)
МІН: 9.3° (1948)
Народний прогноз погоди: 30 червня вшановується пам'ять священномучеників Мануїла і Ісмаїла. У минулі часи говорили: "На Мануїла сонце застоюється (уповільнюється в зеніті)". Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів: дійсно, до цього часу Земля знижує швидкість руху навколо Сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури у цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна звенить, а дуб - стогне, значить бурі не обминути.

Вчора наш сайт відвідали і читали 4737 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США -174, у Канаді -54, в Еспанії -21, в Італії - 125, у Нідерландах -119, у Польщі -34, в Росії -79, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 36, Франції -55, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -73, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -31, Швеції - 9, Великобританії - 23, Китаю -3, Єгипті - 12, Туреччині - 15, Австралії - 11, Індії - 1, ОАЕ -6, Молдова - 5, Мексика - 2, Болгарія - 11, Естонія - 5

Активно читають статті "Контра-банда: у Глибоцькому районі контрабандисти виставляють ультиматум Україні ". "Депутати Чернівців, нехай вас шляк трафить!", "Михайло Сеничак – голова ДФСУ у Чернівецькій області", ""Бейліс" і туалетний папір. Росіяни попалися на крадіжці століття в турецькому готелі"

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