Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирнийУ Волинській області у четвер, 29 червня, внаслідок влучання блискавки загинули двоє підлітків. Про це повідомила прес-служба ДержНС.«У с. Поступель Ратнівського району в результаті попадання розряду блискавки загинули двоє дітей (2002 і 2005 р.н.)», — йдеться в повідомленні.За інформацією видання «Волинь Нова», сестра і брат — 14-річна Ірина та 11-річний Сашко — під час грози на пасовищі пасли корів.Як повідомляв ZAXID.NET, під час грози у результаті удару блискавки у Львові 29 червня загинув 30-річний чоловік і 9-річна дівчинка. Ще одного чоловіка приблизно того ж віку і його 11-річного сина госпіталізували.Хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації опікового центру 8-ї міської лікарні, його батько госпіталізований з підозрою на інфаркт.Генпрокурор Юрій Луценко вніс подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Опоблоку Михайла Добкіна.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата М. Добкіна, в діях якого вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн", - написав Луценко.Ранок у Чернівцях - безхмарний, та до кінця дня небо буде залишатися ясним. Без опадів. До 31 градусів теплаза останні 130 років30 червня:МАКС: 31.1° (1990)МІН: 9.3° (1948)Народний прогноз погоди: 30 червня вшановується пам'ять священномучеників Мануїла і Ісмаїла. У минулі часи говорили: "На Мануїла сонце застоюється (уповільнюється в зеніті)". Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів: дійсно, до цього часу Земля знижує швидкість руху навколо Сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури у цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна звенить, а дуб - стогне, значить бурі не обминути.