Жителі Сургута спробували вивезти дві валізи з "трофеями" з готелю, але їх планам не судилося збутися завдяки службі безпекиПарочка намагалася вивезти з турецької Аланії на батьківщину, до Росії, 14 рулонів туалетного паперу, п'ять літрів лікеру "Бейліс", тапочки, халати, рушники, апельсини і навіть вирвані з коренем рослини з саду, повідомляє Depo.ua з посиланням на Life.Яке ж було розчарування росіян, коли вони дізналися, що персонал протягом тижня стежив за тим, як вони беруть і складають в валізи все, що потрапляє їм на очі.В результаті перед виїздом з готелю охорона змусила парочку відкрити свої валізи і показати їх вміст. Росіяни не осоромилися. Все було акуратно укладено. "Бейліс" був розлитий в пластикові пляшки, апельсини і яблука розфасовані по пакетиках, а халати, тапочки, рушники і туалетний папір лежали зверху. Коріння вирваних з саду рослин були дбайливо змочені водою і загорнуті в поліетилен.В результаті адміністрація готелю змусила недбайливих грабіжників оплатити вміст валіз за ринковою вартістю і відпустила їх на літак.