Михайло Сеничак – голова ДФСУ у Чернівецькій області

Вінницький апеляційний суд підтвердив рішення Чернівецького окружного суду у частині того, що Михайла Сеничака незаконно звільнили з посади голови ДФСУ Чернівецької області. Тодішній голова-корупціонер Насіров звільнив порядного голову з посади вказавши банальну причину – порушення присяги держслужбовця.
Уявляєте собі, корупціонер, котрий має громадянство Англії, звинувачує чесного українця у порушенні присяги!!!
Тож суд зобов’язав негайно поновити Сеничака на посаді голови ДФСУ у Чернівецькій області.