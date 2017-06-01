На Буковині під колесами автівок потрапило двоє людей

Один з потерпілих потрапив на лікарняне ліжко, а інший помер на місці події.Увечері у селі Бояни Новоселицького району 24-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Фольксваген» на іноземній реєстрації, допустив зіткнення з велосипедистом. Трапилася автопригода, коли водій іномарки виїжджав з автомийки на головну вулицю.Внаслідок зіткнення 16-річний односельчанин отримав перелом правої гомілки та був госпіталізований до чернівецької лікарні швидкої допомоги.Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.О 23 годині в селі Дубівці Кіцманського району трапилася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль «БМВ» під керуванням 28-річного чернівчанина скоїв наїзд на пішохода, котрий перетинав вулицю у невстановленому для цього місці. Потерпілий, 67-річний житель села Розтоки Путильського району, загинув на місці події.За даними фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.