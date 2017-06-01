У Чернівецькій області розпочались навчання з підрозділами територіальної оборони

У період з 29 червня по 08 липня 2017 року протягом десяти днів відбудуться навчання на території Сторожинецького полігону «Прибан». Під час навчань відпрацьовуватимуть навички, необхідні для оборони області у разі небезпеки.



— Це планові навчання, які пройдуть виключно на території Чернівецької області, де і формуватимуться підрозділи територіальної оборони, — зазначив обласний військовий комісар полковник Володимир Шведюк. — Під час навчань кожен матиме змогу перевірити свої можливості, навчитись чомусь новому, згадати старі навики, які можуть стати в пригоді навіть у повсякденному житті.



Після прибуття на полігон військовозобовязананим урочисто вручать особисту зброю, та деякі із них складуть військову присягу на вірність українському народу.



Також впродовж десяти днів для призваних на навчання будуть поведені заняття із військово-медичної, інженерної, тактико-спеціальної підготовки, мінної безпеки та вогневої підготовки із практичним виконанням стрільб. Заняття з ними проводитимуть офіцери Чернівецького обласного військового комісаріату, які мають бойовий досвід. Крім цього до проведення занять будуть залучені військовослужбовці, котрі пройшли війну в Афганістані та на Сході України.



На навчальні збори залучаться як військовозобов’язані, які проходили до цього військову службу в будь-яких військових підрозділах, так і патріотично налаштовані громадяни віком до 60 років, яким до цього не доводилось мати справу з і службою в Збройних силах України.



Подібні навчання проходять на території усіх регіонів України. В Чернівецькій області такі навчання проводяться уже претій рік поспіль.



Цього року залучається Кіцманський район Чернівецької області. Згідно з планом, участь у зборах візьме більше сотні чоловіків.



