Нардеп Рибак йде у "Майбутнє України" дорогою через Мюнхен

Коли в Україні реальна проблема зі сміттям, мало просто про це говорити. Потрібно діяти!Саме тому, шукаючи шляхи вдосконалення системи поводження з відходами в нашій країні, ми разом із колегами – народними депутатами Vadym Ivchenko , Павло Дзюблик , Сергій Євтушок та Yaroslav Markevich , що входять до складу Міжфракційного об’єднання у ВРУ “Майбутнє України”, відвідали з робочим візитом м. Мюнхен, куди прибули на запрошення депутата Бундестагу Німеччини від Мюнхенського округу Флоріана Хана.Головною метою було знайомство із тамтешньою депозитною системою збору та переробки тари, адже у європейських країнах вона вже давно ефективно працює.Тому під час зустрічі з Флоріаном Ханом ми оговорили можливості співпраці наших країн. Зокрема депутат поділився досвідом, як Німеччині вдалося вирішити проблему накопичення сміття. А це на сьогоднішній день одна із найактуальніших проблем у нас в державі, особливо беручи до уваги критичну ситуацію у Львові. Тому ми повинні брати приклад з розвинутих країн світу та удосконалювати власну систему збору відходів.Пізнавальною для нас була зустріч із керівництвом компанії RLG (Reverse Logistics group). Це група компаній із зворотньої логістики, що працює більш ніж у 80 країнах світу.За участі генерального директора Патріка Видермана та члена наглядової ради Ахіма Вінтера відбулася презентація депозитної системи, яка діє в Німеччині вже більше 12 років. Протягом перших місяців роботи німці повертали близько 85% тари. А вже через рік і до сьогоднішнього дня показник повернення досягнув 98%. Для України запропоновано майже аналогічну систему, але вже з певними допрацюваннями.Як це працює?До системи відносяться пляшки з під пива, мінеральних вод та газових безалкогольних напоїв. При продажі у вартість пляшки закладається 25 євроцентів, а коли покупець повертає її то отримує чек, яким може розрахуватись у супермаркеті або просто отримати готівку в касі. Таким чином, людина платить тільки за напої, а за тару повертає свої гроші не втративши ні копійки.Ми особисто випробували цю систему. Вранці придбали пляшки з водою, а потім повернули їх за допомогою фандоматів та отримали кошти на касі. Дуже зручно те, що пляшки можна купувати в одному місці, а повертати в будь – якому іншому магазині. В Німеччині побачити пляшку, яка просто валяється посеред вулиці практично не реально – це нікому не вигідно!Також в останній день перебування у Мюнхені відвідали розрахунковий центр приватної пивоварні та виробника мінеральної води. Там на власні очі побачили як сортуються пляшки. Місцеві виробники переконують, що необхідно дбати про екологію. Більше того потрібно розуміти, що пляшки - це не просто шкідливі відходи, але і гроші, тому викидати їх просто не розумно.По закінченню робочої поїздки відвідали Парламент Баварії, де під час переговорів з членами баварського ландтагу депутатами Маркусом Блюмом та Рейнхольдом Боклетом домовилися про подальшу співпрацю наших держав.Нагадаю, що важливим результатом спільної роботи народних депутатів МФО “Майбутнє України” вже є законопроект №5614 щодо запровадження депозитної системи збору та утилізації тари в Україні.Тому, побачивши як вона реально працює у європейців, повернулися з чітким розумінням, що необхідно терміново запроваджувати депозитну систему в нашій державі.Тільки спільними зусиллями зробимо більше задля чистого майбутнього України!