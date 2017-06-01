Чоловік втопився внаслідок необережного поводження на воді

Увечері 28 червня у Чернівцях на вул. Комарова у ставку втопився 56-річний чоловік, житель села Несвоя Новоселицького району. Як з’ясувалося, він із двома жінками відпочивав на березі ставка у парку. Жінки вирішили скупатися та через певний час почали тонути. Працівники Чернівецької міської рятувальної станції на воді почали рятувати жінок, окрім цього, з берега на допомогу кинувся чоловік, котрий відпочивав із жінками. Він відплив від берега та зник під водою. Врятувати чоловіка вже не вдалося, він потонув у ставку. Рятувальники підняли тіло загиблого з води на поверхню. Тіло було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
З метою запобігання нещасним випадкам на воді, Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає громадян: відпочивайте тільки у спеціально визначених місцях, де є облаштовані рятувальні пости та чергують рятувальники, котрі зможуть допомогти вам у разі небезпеки. Ніколи не заходьте у воду у стані алкогольного сп’яніння, не відпливайте далеко від берега та не дозволяйте дітям самостійно заходи у воду. Дотримуйтесь правил безпеки під час відпочинку на водоймах!