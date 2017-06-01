Патріарх Філарет прибуде на Буковину 20 липня

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Новини
13:23
29 червня

На Буковині під колесами автівок потрапило двоє людей

13:19
29 червня

У Чернівецькій області розпочались навчання з підрозділами територіальної оборони

13:15
29 червня

Чоловік втопився внаслідок необережного поводження на воді

12:05
29 червня

У Чернівцях відбудеться XXVIII Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі»

12:00
29 червня

Депутати Чернівців, нехай вас шляк трафить!

11:36
29 червня

Фреймут стала мамою втретє

11:08
29 червня

Обмеження руху транспорту у Чернівцях

09:20
29 червня

Чоловіка, який жартував про замінування, госпіталізовано до психіатричного закладу

09:12
29 червня

За несплату земельного податку оштрафують.

09:10
29 червня

Пенсійна реформа – як розраховуватимуть стаж для пенсій?

09:08
29 червня

Регулювання ринку електричної енергії

08:58
29 червня

На Буковині розпочав роботу VII з'їзд Українського товариства радіаційних онкологів

14:31
27 червня

Військова прокуратура Чернівецького гарнізону повернула Міноборони України земельну ділянку вартістю понад 30 млн.грн.

14:28
27 червня

Яку податкову накладну не зареєструють з 1 липня

14:27
27 червня

Податок на прибуток поповнив бюжет на 57,1 млн. грн.

14:26
27 червня

Не сплатив єдиний внесок або спізнився з оплатою: відповідальность

14:25
27 червня

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом: обчислюємо плату

08:39
27 червня

Чи можна встановлювати різні оклади працівникам за однією і тією ж посадою?

08:29
27 червня

За контрабанду частин вогнепальної зброї - позбавлення волі

08:22
27 червня

Забезпечення дотримання житлових прав дитини

14:33
26 червня

Терміни подання повідомлення про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП

14:32
26 червня

Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн.

14:31
26 червня

До уваги громадян платників земельного податку!

12:26
26 червня

Конституція України за ступенем складності процедури внесення до неї змін є досить жорсткою

11:58
26 червня

У Чернівцях СБУ буде масово знешкоджувати "терористів" 26-27 червня

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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Що, Де, Коли
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
30 червня о 15.00
У каб. №202 міської ради відбудеться брифінг, ]присвячений проведенню у Чернівцях 1-2 липня XXVIII Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі».
Участь у брифінгу візьмуть: Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, директор фестивалю «Буковинські зустрічі» Збігнєв Ковальський, директор учбово-методичного центру культури Буковини Микола Шкрібляк, координатор української частини фестивалю Тетяна Татарчук
2 липня о 17.00
2 липня о 17.00
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
4 липня о 12.00
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження».
вул. Якова фон Петровича, 2
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Патріарх Філарет прибуде на Буковину 20 липня

Вчора, 13:12 / Коментарів: 0
Патріарх Філарет прибуде на Буковину 20 липняПатріарх Філарет приїде на Буковину 20 липня. Він зустрінеться з прихожанами в Чернівцях та Дорошівцях Заставнівського району.

- Увечері 20 липня відбудеться вітальна зустріч Патріарха з духовенством і парафіянами у соборному храмі прп. Параскеви Сербської, - розповів настоятель храму Параскеви Сербської Микола Семелюк. - Після важкої дороги Патріарх не буде брати участі в служінні вечірньої літургії, але поспілкується з прихожанами.

21 липня у день пам’яті вмч. Прокопія Патріарх Філарет відвідає храм св.Василія у селі Дорошівці Заставнівського району. Цей храм освятили 400 років тому.

У Дорошівці буде організовано виїзд парафіян від храму прп. Параскеви Сербської у Чернівцях.
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