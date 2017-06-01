Патріарх Філарет прибуде на Буковину 20 липня

Патріарх Філарет приїде на Буковину 20 липня. Він зустрінеться з прихожанами в Чернівцях та Дорошівцях Заставнівського району.- Увечері 20 липня відбудеться вітальна зустріч Патріарха з духовенством і парафіянами у соборному храмі прп. Параскеви Сербської, - розповів настоятель храму Параскеви Сербської Микола Семелюк. - Після важкої дороги Патріарх не буде брати участі в служінні вечірньої літургії, але поспілкується з прихожанами.21 липня у день пам’яті вмч. Прокопія Патріарх Філарет відвідає храм св.Василія у селі Дорошівці Заставнівського району. Цей храм освятили 400 років тому.У Дорошівці буде організовано виїзд парафіян від храму прп. Параскеви Сербської у Чернівцях.