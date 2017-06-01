У Чернівцях відбудеться XXVIII Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі»

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Чоловік втопився внаслідок необережного поводження на воді

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29 червня

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За несплату земельного податку оштрафують.

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Не сплатив єдиний внесок або спізнився з оплатою: відповідальность

14:25
27 червня

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом: обчислюємо плату

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Чи можна встановлювати різні оклади працівникам за однією і тією ж посадою?

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У Чернівцях СБУ буде масово знешкоджувати "терористів" 26-27 червня

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
30 червня о 15.00
У каб. №202 міської ради відбудеться брифінг, ]присвячений проведенню у Чернівцях 1-2 липня XXVIII Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі».
Участь у брифінгу візьмуть: Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, директор фестивалю «Буковинські зустрічі» Збігнєв Ковальський, директор учбово-методичного центру культури Буковини Микола Шкрібляк, координатор української частини фестивалю Тетяна Татарчук
2 липня о 17.00
2 липня о 17.00
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
4 липня о 12.00
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження».
вул. Якова фон Петровича, 2
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
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У Чернівцях відбудеться XXVIII Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі»

Вчора, 12:05 / Коментарів: 0
У Чернівцях відбудеться XXVIII Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі» 1 - 2 липня у Чернівцях відбудеться XXVIII Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі».
Учасниками цьогорічного фестивалю будуть іноземні колективи: «Jutrzenka», «Podgrodzianki» (Польща), «Piatra Șoimului», «Plaiurile Pojorâtei», «Formaţia de jocuri populare pe generaţii» (Румунія), «Völgység Néptáncegyüttes» (Угорщина), а також народні аматорські ансамблі народного танцю «Черемшина» будинку народної творчості та дозвілля міста Вашківці Вижницького району, «Зеленчани» будинку народної творчості та дозвілля села Зелена Кельменецького району, «Юність» Центрального палацу культури міста Чернівці, народні аматорські фольклорно-етнографічні колективи «Банилівська толока» народного дому села Банилів Вижницького району, «Горошівчанка» будинку народної творчості та дозвілля села Горошівці Заставнівського району, «Южинецькі молодички» будинку культури села Южинець Кіцманського району, народні аматорські оркестри народних інструментів «Плаюл Херцей» Герцаївського районного будинку дозвілля дітей та молоді, народний аматорський оркестр народних інструментів Сокирянського районного будинку народної творчості та дозвілля, троїсті музики Путильщини, Чернівецький міський фольклорний театр-студія «Гердан», театр народних традицій «Чернівчанка» Чернівецької міської організації Жіночий клуб «Успішна Чернівчанка», народний аматорський вокальний гурт «Козацька берегиня» Центрального палацу культури міста Чернівці та інші.
Всього в фестивальному заході візьме участь 25 колективів.
Розпочнеться фестиваль 30 червня прес-конференцією, яка відбудеться в Чернівецькій міській раді.
Творчі зустрічі із закордонними колективами відбудуться 1 липня 2017 року в запланованих місцях міста Чернівці, села Банилів Вижницького району та міста Герци.
2 липня з 13.00 до 20.00 на локаціях Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту відбудуться основні заходи: «Буковинське весілля» – українське, румунське, польське та угорське, а також «Свято Івана Купала».
У програмі заходу: презентація творчих програм іноземних колективів, виступи аматорських колективів Буковини, пригощання відвідувачів національними стравами.
Впродовж дійства працюватиме сувенірне містечко. До послуг відвідувачів будуть запропоновані різні розваги тощо.
По завершенню фестивального дійства відбудеться інтеграційна вечірка.
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