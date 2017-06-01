1 - 2 липня у Чернівцях відбудеться XXVIII Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі».Учасниками цьогорічного фестивалю будуть іноземні колективи: «Jutrzenka», «Podgrodzianki» (Польща), «Piatra Șoimului», «Plaiurile Pojorâtei», «Formaţia de jocuri populare pe generaţii» (Румунія), «Völgység Néptáncegyüttes» (Угорщина), а також народні аматорські ансамблі народного танцю «Черемшина» будинку народної творчості та дозвілля міста Вашківці Вижницького району, «Зеленчани» будинку народної творчості та дозвілля села Зелена Кельменецького району, «Юність» Центрального палацу культури міста Чернівці, народні аматорські фольклорно-етнографічні колективи «Банилівська толока» народного дому села Банилів Вижницького району, «Горошівчанка» будинку народної творчості та дозвілля села Горошівці Заставнівського району, «Южинецькі молодички» будинку культури села Южинець Кіцманського району, народні аматорські оркестри народних інструментів «Плаюл Херцей» Герцаївського районного будинку дозвілля дітей та молоді, народний аматорський оркестр народних інструментів Сокирянського районного будинку народної творчості та дозвілля, троїсті музики Путильщини, Чернівецький міський фольклорний театр-студія «Гердан», театр народних традицій «Чернівчанка» Чернівецької міської організації Жіночий клуб «Успішна Чернівчанка», народний аматорський вокальний гурт «Козацька берегиня» Центрального палацу культури міста Чернівці та інші.Всього в фестивальному заході візьме участь 25 колективів.Розпочнеться фестиваль 30 червня прес-конференцією, яка відбудеться в Чернівецькій міській раді.Творчі зустрічі із закордонними колективами відбудуться 1 липня 2017 року в запланованих місцях міста Чернівці, села Банилів Вижницького району та міста Герци.2 липня з 13.00 до 20.00 на локаціях Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту відбудуться основні заходи: «Буковинське весілля» – українське, румунське, польське та угорське, а також «Свято Івана Купала».У програмі заходу: презентація творчих програм іноземних колективів, виступи аматорських колективів Буковини, пригощання відвідувачів національними стравами.Впродовж дійства працюватиме сувенірне містечко. До послуг відвідувачів будуть запропоновані різні розваги тощо.По завершенню фестивального дійства відбудеться інтеграційна вечірка.