Депутати Чернівців, нехай вас шляк трафить!

Депутати Чернівецької міської ради придумали новий спосіб тиску на місто та людей.
Кожен депутат, хто хоче піаритися на своєму окрузі, збирає кілька дідусів і бабусь на сесію міськради і разом з ними виходить до мікрофону і на все горло вимагає…
Депутат Бешлей тепер привів 7 бабусь і одного дідуся і вимагав, аби маршрутка їздила від СШ №16 до поліклініки на Шкільній. Якщо не поїде, то владу ГЕТЬ! Бабусі голосно кричали, а дідусь післав усю міськраду разом з депутатами від «Рідного міста» до «кур…и мами». Послання зустріли оплесками.
Тільки-но закінчив Башлей піаритися на бабусях, як депутат від Ленківців Сорохан вимагала зняти розмітку на повороті до Ленківців. Якщо розмітку не знімуть, то нехай встановлять світлофор. Якщо й цього не буде, то… на трибуну вийшли три могутні хлопці і попередили, що перекриють трасу.
А потім говорив Чесанов. Обіцяв привести до міськради постійних відвідувачів казино «Сорбона»: стриптизерок і інших працівників нічних клубів. Вони й собі щось будуть вимагати.
Отакий піар у міській раді.
Аби їх уже всіх шляк трафив!