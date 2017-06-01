Депутати Чернівців, нехай вас шляк трафить!

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29 червня

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За несплату земельного податку оштрафують.

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Чи можна встановлювати різні оклади працівникам за однією і тією ж посадою?

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У Чернівцях СБУ буде масово знешкоджувати "терористів" 26-27 червня

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
30 червня о 15.00
У каб. №202 міської ради відбудеться брифінг, ]присвячений проведенню у Чернівцях 1-2 липня XXVIII Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі».
Участь у брифінгу візьмуть: Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, директор фестивалю «Буковинські зустрічі» Збігнєв Ковальський, директор учбово-методичного центру культури Буковини Микола Шкрібляк, координатор української частини фестивалю Тетяна Татарчук
2 липня о 17.00
2 липня о 17.00
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
4 липня о 12.00
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження».
вул. Якова фон Петровича, 2
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
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Депутати Чернівців, нехай вас шляк трафить!

Вчора, 12:00 / Коментарів: 2
Депутати Чернівців, нехай вас шляк трафить! Депутати Чернівецької міської ради придумали новий спосіб тиску на місто та людей.
Кожен депутат, хто хоче піаритися на своєму окрузі, збирає кілька дідусів і бабусь на сесію міськради і разом з ними виходить до мікрофону і на все горло вимагає…
Депутат Бешлей тепер привів 7 бабусь і одного дідуся і вимагав, аби маршрутка їздила від СШ №16 до поліклініки на Шкільній. Якщо не поїде, то владу ГЕТЬ! Бабусі голосно кричали, а дідусь післав усю міськраду разом з депутатами від «Рідного міста» до «кур…и мами». Послання зустріли оплесками.

Тільки-но закінчив Башлей піаритися на бабусях, як депутат від Ленківців Сорохан вимагала зняти розмітку на повороті до Ленківців. Якщо розмітку не знімуть, то нехай встановлять світлофор. Якщо й цього не буде, то… на трибуну вийшли три могутні хлопці і попередили, що перекриють трасу.

А потім говорив Чесанов. Обіцяв привести до міськради постійних відвідувачів казино «Сорбона»: стриптизерок і інших працівників нічних клубів. Вони й собі щось будуть вимагати.

Отакий піар у міській раді.
Аби їх уже всіх шляк трафив!
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Вчора, 12:16 - Тарас з написав(ла): в матеріалі
Автор вбийся об стіну.
Будь-який тиск на владу корисний і необхідний, тому що тільки так можливо ініціювати розгляд важливих питань.
Вчора, 22:26 - Три могутні хлопці з написав(ла): в матеріалі
Шановний автор статті, напевне не шановний, бо адекватний журналіст спочатку перевірить інформацію, а вже потім напише. Це стосується частини статті в якій описано як депутат від Ленківців вимагав зняти розмітку, а три могутні хлопці попередили, що перекриють рух. В дійсності пан Кобевко мешканцям Ленківців на даний час створено незручності з новою розміткою на на дорозі міжнародного значення. Маршрутка N7 не має змоги заїхати не порушивши правила на кінцеву зупинку. Мешканці не порушивши правила дорожнього руху теж не мають змоги добратися до своїх домівок. Мешканцям доводиться з вулиці Коломийської добиратися пішком і переходити чотирьох полосну дорогу в непередбачених для цього місцях. дітям приходиться ходити пішком до маршрутки на Коломийську . тому пан Кобевко вимагаємо принести вибачення за Вашу статтю перед мешканцями Ленківців та депутатом Сорохан Любов Григорівною.
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