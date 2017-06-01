Контра-банда: у Глибоцькому районі контрабандисти виставляють ультиматум Україні

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:23
29 червня

На Буковині під колесами автівок потрапило двоє людей

13:19
29 червня

У Чернівецькій області розпочались навчання з підрозділами територіальної оборони

13:15
29 червня

Чоловік втопився внаслідок необережного поводження на воді

12:05
29 червня

У Чернівцях відбудеться XXVIII Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі»

12:00
29 червня

Депутати Чернівців, нехай вас шляк трафить!

11:36
29 червня

Фреймут стала мамою втретє

11:08
29 червня

Обмеження руху транспорту у Чернівцях

09:20
29 червня

Чоловіка, який жартував про замінування, госпіталізовано до психіатричного закладу

09:12
29 червня

За несплату земельного податку оштрафують.

09:10
29 червня

Пенсійна реформа – як розраховуватимуть стаж для пенсій?

09:08
29 червня

Регулювання ринку електричної енергії

08:58
29 червня

На Буковині розпочав роботу VII з'їзд Українського товариства радіаційних онкологів

14:31
27 червня

Військова прокуратура Чернівецького гарнізону повернула Міноборони України земельну ділянку вартістю понад 30 млн.грн.

14:28
27 червня

Яку податкову накладну не зареєструють з 1 липня

14:27
27 червня

Податок на прибуток поповнив бюжет на 57,1 млн. грн.

14:26
27 червня

Не сплатив єдиний внесок або спізнився з оплатою: відповідальность

14:25
27 червня

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом: обчислюємо плату

08:39
27 червня

Чи можна встановлювати різні оклади працівникам за однією і тією ж посадою?

08:29
27 червня

За контрабанду частин вогнепальної зброї - позбавлення волі

08:22
27 червня

Забезпечення дотримання житлових прав дитини

14:33
26 червня

Терміни подання повідомлення про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП

14:32
26 червня

Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн.

14:31
26 червня

До уваги громадян платників земельного податку!

12:26
26 червня

Конституція України за ступенем складності процедури внесення до неї змін є досить жорсткою

11:58
26 червня

У Чернівцях СБУ буде масово знешкоджувати "терористів" 26-27 червня

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Депутати Чернівців, нехай вас шляк трафить!Арсеній Яценюк у День Конституції: Україні потрібна нов ...Контра-банда: у Глибоцькому районі контрабандисти виста ...Миколаївського садиста в поліцейській формі ідентифіков ...Посеред Чернівців на озері потонув чоловікЗавдяки прокуратурі бюджет м. Чернівці поповниться на 1 ...Порошенко у Франції: світ має називати Росію агресором, ...Яка кількість грошей робить українця щасливою людиною“Донбaс”, “Aйдaр” тa “ОУН” прибули НА ЗАХИСТ СЕЛЯН прот ...Рятувальники деблокували з авто чоловіка, що постраждав ...29 червня о 10:00У ратуші кадрові зміниПенсійна реформа – як розраховуватимуть стаж для пенсій ...Якщо виникла потреба в отриманні податкової консультаці ...Ліс, надра та вода принесли бюжету 3,7 млн. грн.
Що, Де, Коли
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
30 червня о 15.00
У каб. №202 міської ради відбудеться брифінг, ]присвячений проведенню у Чернівцях 1-2 липня XXVIII Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі».
Участь у брифінгу візьмуть: Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, директор фестивалю «Буковинські зустрічі» Збігнєв Ковальський, директор учбово-методичного центру культури Буковини Микола Шкрібляк, координатор української частини фестивалю Тетяна Татарчук
2 липня о 17.00
2 липня о 17.00
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
4 липня о 12.00
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження».
вул. Якова фон Петровича, 2
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


Календар
«    Червень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Партнери

Контра-банда: у Глибоцькому районі контрабандисти виставляють ультиматум Україні

Вчора, 11:03 / Коментарів: 1
Контра-банда: у Глибоцькому районі контрабандисти виставляють ультиматум Україні Про контрабанду у Чернівцях та області звикли говорити, як про будь-яку професію вчителя, лікаря, столяра, водія і т. д.
Область, де контрабандою займаються і продають її майже 20 відсотків населення, вважається контрабандистською. Ця небезпечна для України незаконна частина економіки розвалює нашу державу на очах.
Люди, корі займаються контрабандою, нині знаходяться на одному кримінальному щаблі з різного роду корупціонерами та кримінальними злочинцями. Виправдовувати контрабанду тим, що погано живемо і потрібно якось виживати - найгірше, що може бути. Бо чим краще «виживатимуть» контрабандисти, тим гірше будуть жити всі інші.
Чернівецька область у контрабанді погрузла до такого ступеню, що далі вже нікуди. Увесь Калинівський ринок живе і працює на перемитних товарах. Жителі всіх районів, які мають кордон з Румунією та Молдовою займаються контрабандою. Я не дуже помилюся, якщо дозволю собі зробити припущення, що цими незаконними оборудками товарів через кордон України займаються всі: від найвищих керівників найвищої місцевої влади до найнижчих чинів поліції. Без участі у долі та темі прокуратури, судів, СБУ, митників, прикордонників, фіскалів, лісників - такими масштабами нелегальних переміщень товарів займатися не можна.
Тож побороти контрабанду на Буковині стало неможливо!
Наведемо кілька останніх прикладів.
Недавно митники затримали на кордоні з Румунією добрих три десятки жіночок, які проживають у прикордонних селах. У них вилучили не задекларовану валюту на кілька сотень тисяч доларів. Купюри ховали у нижній білизні. Переходили через кордон. Там гроші залишали, а звідти несли товар. Його також не декларували. Бо закон України дозволяє 50 кг товару вносити чи ввозити без митного оформлення. Тож ці жіночки і користуються законом. Щодня вони вносять по 50 кг. І нібито їм ніхто не указ.
Митники краще інших знають, що цей товар не для власного вжитку. А добре відпрацьована контрабандистська схема. Керує цим усім так звана Люба Вонючка. Вона живе у прикордонному селі. Нічим не відрізняється від інших селян. У школі вчилася дуже погано. Університетів не закінчувала, професій не набувала. Але зуміла швидко зорієнтуватися у контрабандній справі. Спочатку носила у трусах кілька блоків цигарок у Румунію, а звідти у ліфчиках якийсь товар. Потім носила долари тим, хто був наверху перемитників*. А зараз сама вибралася на висоти пачкарства*. Заправляє уже митницею і людьми. Доларами усипає тих, хто носить її товар з Сірету (Румунія) до Тарашан (Україна). А звідти за правилами спрощеного перетину кордонів кожний, хто проживає у 30-кілометровій зоні, має право раз на день принести 50 кг товарів на 500 євро і винести з України 10000 євро або доларів. Несуть і виносять. Піди знай, хто більше, а хто менше несе.
На Любу Вонючку уже працюють як мінімум три села Глибоцького району - Тарашани, Йорданешти та Опришани.
По 30-40 носіїв товарів щодня рейдують з України в Румунію і зворотно. Несуть все, що закуплено Любою у Стамбулі: одяг, куртки, штори і тканини і т. д. і т. п. Схема дуже проста.
Біля кордону у Румунії розвантажують фуру з турецьким крамом (аби не простоювала і за це зайві гроші не платили). А з України йдуть і їдуть носії, «піджаки» і пачкарі. Кожен бере на плечі 50 кг і несе. Більшість везуть автами та бусами. Що ж держава дала право нести 50 кг. Вони й користуються цим правом.
- Але у законі чорним по-білому записано, що цих 50 кг на суму не більше 500 євро людина має право перенести для власних потреб. А не для контрабанди Люби Вонючки, - говорить начальник митниці генерал Микола Салагор. - На митниці іноді доходить до курйозів. Наприклад, зібралися 6 різних людей і везуть у бусі штоф тканини 300 кг. Кожному по 50 кг. Штоф суцільний. Люди різні. Якщо вони купили цю тканину для власних потреб кожний, то нехай її тут же на митниці розрізують, кавальцують і несуть собі додому. Так ні. Вони цього робити не хочуть. Бо зрозуміло, що несуть чи везуть цей суцільний штоф не собі, а Любі. І потім його уже на Калинівському базарі продають гуртом чи розкроюють.
Ми не можемо допустити, аби державу обманювали таким методом. Вони не платять податки, не декларують валюту, яку вивозять. Державна митниця - це не якийсь клондайк для різних Вонючок, Чавунів, Компотів, Рублів, Товстих Льох, Аврор, Кухонь…
- Це ви про що? Кого так називаєте? - питаю митаря.
- Так це «поганяла» різних там пачкарів, котрі державу обманюють і без мита товари ввозять, а валюту вивозять з України. Ще й часто цигарками у Румунії приторговують.
- У них, що імені нема?
- Є. Але вони власними іменами вже не користуються. У них, як у всьому кримінальному світі: клички, поганяли і т. д. Так легше замітати сліди.
- А де правоохоронці? - питаю.
- І я також про це ж саме питаю: хіба вони не знають, як діють контрабандисти і хто вони. Знають. Ми пачками щодня цих пачкарів подаємо до судів, до поліції, СБУ, прокуратури. Але результату не завжди досягаємо.
Тому й розгулялися Вонючки, Компоти, Рублі і Товсті Льохи на кордонах. Бо не карають їх. Тільки-но Салагор з митарями почали вимагати від пачкарів, аби вони декларували валюту переходячи до Румунії і показали чеки на товар, коли його з Румунії несли, як запищали «льохи», і «вонючки». Вони підбурили тих, кого наймили за 10 доларів, і вийшли на дороги. Почали погрожувати митникам, намагалися перекрити дорогу. Це вже був виклик Україні.
Якась дивна поведінка поліції у цьому конфлікті. Правоохоронці заявили, що мітинг і пікет контрабандистів був законним і пройшов без порушень.
Нічого собі заявки…
Якщо піде далі так, як тепер, то Люба дуже скоро перетвориться у велику баронесу з титулом Люба Тарашанська фон Вонючка.
Петро Кобевко
Р. S. У Селятині стався бунт контрабандистів цигарок. Майже 100 пачкарів оточили прикордонників, котрі зупинили контрабанду цигарок. Прикордонники змушені були зробити попереджувальні постріли вгору. А могли і повинні були б розстрілювати контрабандистів на місці.
Р.Р.S. Дуже дивна ситуація складається нині у прикордонних селах Буковини. Контрабандисти, яких відсунули вбік, роблять вигляд активних борців з контрабандою. Насправді, вони хочуть повернуться до теми і до долі. Тому й їхній такій «боротьбі» ніхто не вірить і їм не довіряють. Потрібні більш рішучі методи і люди, які змогли б зупинити цю ракову пухлину української економіки.
Цікаво, що на це скаже прокурор області Олег Соболь?!
• Пачкарі і перемитники – це ті ж самі контрабандисти.
СХОЖІ НОВИНИ:
10 тисяч євро контрабандисти пропонували прикордонникам за переміщення сига ...З Буковини валюту за кордон вивозять безвізом і контрабандою. "Кришують" ...Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії через китайських підп ...Бунт контрабандистів у КрасноїльськуМикола Салагор: «Мені за державу образливо»
Вчора, 12:23 - Петрович з написав(ла): в матеріалі
Стаття містить величезну кіькість юридичних помилок.
Не збираюсь захищати різноманітних правопорушників, в т.ч. митників, однак зауважу, що терміном "контрабанда" національне законодавство визначає лише незаконне переміщення через кордон зброї, наркотиків та отруйних речовин.
Все інше - це адміністративний проступок.
Та ставлю до відома автора, що "перекидання" товару у зазначені у статті способи відбуваються за згодою митників, які із задовоенням беруть мзду, такси відомі навіть у Киеві. При чому залишаються за межами відповідальності, тому що закон - дозволяє.
На мою думку, стаття написана не з метою боротьби за державність, а з метою боротьби із конкурентами.
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"