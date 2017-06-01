Пенсійна реформа – як розраховуватимуть стаж для пенсій?

Залежність часу виходу на пенсію від розміру страхового стажу є одним із ключових положень пенсійної реформи..

Так на сьогодні пенсію у 60 років можна отримати за наявністю 15 років стажу. Проте, за умовами пенсійної реформи, що повинна діяти з 1 січня 2018 року, отримати пенсію можна за наявності 25 років стажу. Далі, протягом 10 років щорічно до стажу додаватиметься ще один рік, що в підсумку буде давати 35 років.

Для того, щоб людина могла брати участь у системі пенсійного страхування, достатньо мінімального стажу – 15 років. Сьогодні ж повний стаж становить для жінок – 30 років, для чоловіків – 35. Але той, хто платить внески до Пенсійного фонду 15 років, і той, хто платить протягом 35 років не можуть бути в однакових умовах. Це не справедливо. Тому той, хто матиме повний страховий стаж, виходитиме на пенсію в 60 років; не повний (від 15 до 25) - отримуватиме пенсію з 63 років і мінімальний – це 15 років стажу – матиме право на пенсію у 65 років.

Окрім цього, стаж для обчислення пенсій за проектом пенсійної реформи, буде складатися з двох частин:

• стаж до 2000 р.: це стаж, що враховуватиметься за матеріалами трудових книжок;

• стаж після 2000 р.: це стаж, що обліковується у системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. Там відкриті рахунки на кожного працюючого, за якими й ведеться облік усіх сплачених внесків. Крім того, з 2004 року почав вестись облік не просто сплат чи не сплат, а й сплачена сума.

І перший, і другий стаж абсолютно рівнозначні для розрахунку пенсій.

Нагадаємо, що на сьогодні вік виходу на пенсію для чоловіків становить 60 років. Вік виходу на пенсію для жінок (60 років) установиться у 2021 році.



Про це повідомляє Ірина ОЩИПКО начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.