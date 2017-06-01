На Буковині розпочав роботу VII з'їзд Українського товариства радіаційних онкологів

28 червня, у палаці «Академічний» Буковинського державного медичного університету відбулося відкриття VII з'їзду Українського товариства радіаційних онкологі.
Про це повідомляє прес-служба ОДА.
Завідувач сектору техногенної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС Управління надання медичної допомоги дорослим Департаменту медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України Антоніна Мишковська побажала учасникам з'їзду плідної роботи, співпраці теорії та практики медичної науки. «Найбільша цінність подібних заходів – це спілкування між фахівцями своєї справи. Бажаю отримати цю цінність від VII з'їзду Українського товариства радіаційних онкологів та роз'їхатися з нею у різні куточки держави, адже у списку учасників – онкологи зі Сходу та Заходу, Півночі та Півдня України. Такий обмін досвідом сприяє розвитку медичної галузі та підвищення якості надання лікувальних послуг», - зазначила посадовець.
У вітальному виступі перший заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Павлюк наголосив, що всіх присутніх сьогодні зібрала важлива місія – обговорити шляхи боротьби із однією з найпоширеніших хвороб людства – онкологічними захворюваннями. «Рак, як відомо, є другою за поширеністю смертельною недугою, а також є однією з причин, що призводить до інвалідизації населення. Спільне завдання центральної та місцевої влади, працівників закладів охорони здоров'я, експертів, науковців – забезпечити ефективне надання медичної та соціальної допомоги хворим із злоякісними новоутвореннями, - поінформував Михайло Павлюк. – У Чернівецькій області, як і в інших регіонах України, ситуація з рівнем захворюваності населення на онкологічні хвороби не може не викликати певного занепокоєння. На обліку перебуває близько 20 тис. онкологічно хворих буковинців, кожного року до цієї цифри додається понад 2 тисячі людей, у яких діагностуються злоякісні новоутворення. На Буковині три медичні установи надають спеціалізовану допомогу хворим на рак, зокрема Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер, гематологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги та обласна дитяча клінічна лікарня. Звичайно, до цієї проблеми долучаються і провідні науковці відповідних кафедр Буковинського державного медичного університету».
За словами Михайла Павлюка, за ініціативи обласної державної адміністрації розроблена та найближчим часом буде затверджена сесією обласної ради нова редакція Регіональної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період з 2017 по 2019 роки, бюджет якої становить 30 млн. грн. Програма передбачає низку профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на покращення якості надання медичної допомоги дорослому та дитячому населенню області з онкопатології.
Посадовець висловив сподівання, що поточні та перспективні напрацювання учасників з'їзду лягли в основу важливих документів, а обласна виконавча власна повинна не залишити їх поза увагою «Саме цього чекають громадяни України, саме це записано у Конституції України, чергову річницю прийняття якої ми сьогодні відзначаємо»,-підсумував перший заступник голови облдержадміністрації.
VI Iз'їзд Українського товариства радіаційних онкологів триватиме з 28 по 30 червня. Участь у заході беруть головні спеціалісти, лікарі, медичні фізики за фахом «Променева терапія», «Радіологія», «Онкологія», «Радіобіолгогія».
Питання, які розглядатимуть учасники з'їзду, стосуватимуться променевої діагностики в онкології, технічного переоснащення радіоонкологічних закладів України, забезпечення якості променевої терапії онкологічних захворювань різних локацій, профілактики, діагностики і лікування ускладнень променевого та комбінованого лікування тощо.
Під час проведення заходу працюватиме виставка провідних українських та іноземних виробників радіологічного обладнання та інших медичних приладів.
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