Теми Дня ТВА вівторок, 27.06.2017



- Борги КП "Чернівціводоканал" реструктуризують;

- Чернівці два дні будуть без води

- Встановити теплові лічильники можна буде за програмою співфінансування

- В Україні масова хакерська атака. Небезпечний вірус інфікував тисячі комп’ютерів державних та фінансових установ

- У КП "МіськШЕП" спростували звинувачення щодо завищеної вартості закупленої технічної солі

- В одному з озер Чернівців загинуло 500 кілограмів риби

- У Чернівецькому костелі Найсвятішого Серця Ісуса освятили крипту