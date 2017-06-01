Арсеній Яценюк у День Конституції: Україні потрібна нова управлінська модель з чітким розподілом відповідальності та системою стримувань і противаг. Чинна себе вичерпала

Сьогодні, 13:45 / Коментарів: 0





Він нагадав, що цього дня у 1996 році парламент ухвалив Конституцію незалежної України: "Це був складний демократичний процес".



"Конституційні зміни 2004 і 2014 років відбулися внаслідок революцій, що боролися за справедливість і проти диктатур", - зазначив він.



"Наразі стверджую, що чинна модель себе вичерпала. Для розвитку Україні потрібна нова управлінська модель з чітким розподілом відповідальності та системою стримувань і противаг", - наголосив лідер "Народного фронту".



"Стисло моє бачення. Президент - Глава держави, Верховний Головнокомандувач і національний арбітр. Позапартійний. Парламент - творець законів і контролер від імені народу", - підкреслив Арсеній Яценюк.



На переконання лідера "Народного фронту", депутати повинні мати імунітет "винятково щодо їхньої політичної діяльності". "Парламентарі голосують виключно особисто. За неособисте голосування - кримінальна відповідальність. Рішення у ВР ухвалюються більшістю від присутніх. Кворум - не менше 150 депутатів", - написав він.



"В Уряду - вся повнота виконавчої влади. Прем'єр-міністр - керівник Уряду, а не заручник політичних ігрищ. Уряд підзвітний парламенту. Члени Уряду можуть бути членами парламенту, вони представляють партії в Уряді й несуть політичну відповідальність", - наголосив Арсеній Яценюк.



Він також підкреслив, що Президент має мати право на вмотивований розпуск парламенту в спосіб, визначений Конституцією. Парламент може застосувати механізм відповідальності Президента перед народом через відставку в порядку імпічменту.



"Незалежний, компетентний і доступний для громадян суд. Курс на ЄС та НАТО також закріплюється в Конституції", - написав він.



"Впевнений, що чинний парламент і Президент зможуть ухвалити нову редакцію Конституції", - наголосив лідер "Народного фронту".



Влада в Україні служить українському народу: "З цього повинен починатися Основний закон. І так він повинен працювати", - написав Арсеній Яценюк. "Ми живемо в час історичних викликів. Однією з відповідей на них є новий національний Основний закон", - написав на своїй сторінці у Facebook в День Конституції, 28 червня, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.Він нагадав, що цього дня у 1996 році парламент ухвалив Конституцію незалежної України: "Це був складний демократичний процес"."Конституційні зміни 2004 і 2014 років відбулися внаслідок революцій, що боролися за справедливість і проти диктатур", - зазначив він."Наразі стверджую, що чинна модель себе вичерпала. Для розвитку Україні потрібна нова управлінська модель з чітким розподілом відповідальності та системою стримувань і противаг", - наголосив лідер "Народного фронту"."Стисло моє бачення. Президент - Глава держави, Верховний Головнокомандувач і національний арбітр. Позапартійний. Парламент - творець законів і контролер від імені народу", - підкреслив Арсеній Яценюк.На переконання лідера "Народного фронту", депутати повинні мати імунітет "винятково щодо їхньої політичної діяльності". "Парламентарі голосують виключно особисто. За неособисте голосування - кримінальна відповідальність. Рішення у ВР ухвалюються більшістю від присутніх. Кворум - не менше 150 депутатів", - написав він."В Уряду - вся повнота виконавчої влади. Прем'єр-міністр - керівник Уряду, а не заручник політичних ігрищ. Уряд підзвітний парламенту. Члени Уряду можуть бути членами парламенту, вони представляють партії в Уряді й несуть політичну відповідальність", - наголосив Арсеній Яценюк.Він також підкреслив, що Президент має мати право на вмотивований розпуск парламенту в спосіб, визначений Конституцією. Парламент може застосувати механізм відповідальності Президента перед народом через відставку в порядку імпічменту."Незалежний, компетентний і доступний для громадян суд. Курс на ЄС та НАТО також закріплюється в Конституції", - написав він."Впевнений, що чинний парламент і Президент зможуть ухвалити нову редакцію Конституції", - наголосив лідер "Народного фронту".Влада в Україні служить українському народу: "З цього повинен починатися Основний закон. І так він повинен працювати", - написав Арсеній Яценюк.

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