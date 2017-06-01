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Новини
14:31
27 червня

Військова прокуратура Чернівецького гарнізону повернула Міноборони України земельну ділянку вартістю понад 30 млн.грн.

14:28
27 червня

Яку податкову накладну не зареєструють з 1 липня

14:27
27 червня

Податок на прибуток поповнив бюжет на 57,1 млн. грн.

14:26
27 червня

Не сплатив єдиний внесок або спізнився з оплатою: відповідальность

14:25
27 червня

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом: обчислюємо плату

08:39
27 червня

Чи можна встановлювати різні оклади працівникам за однією і тією ж посадою?

08:29
27 червня

За контрабанду частин вогнепальної зброї - позбавлення волі

08:22
27 червня

Забезпечення дотримання житлових прав дитини

14:33
26 червня

Терміни подання повідомлення про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП

14:32
26 червня

Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн.

14:31
26 червня

До уваги громадян платників земельного податку!

12:26
26 червня

Конституція України за ступенем складності процедури внесення до неї змін є досить жорсткою

11:58
26 червня

У Чернівцях СБУ буде масово знешкоджувати "терористів" 26-27 червня

10:55
26 червня

Сторожинецький район: вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку

10:51
26 червня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–травні 2017 року

10:21
26 червня

Платнику єдиного податку: при зміні відомостей необхідно подати відповідну заяву

10:20
26 червня

До послуг платників ПДВ - новий електронний сервіс

10:18
26 червня

Нарахування та сплата ЄСВ фізичними особами – підприємцями

10:17
26 червня

Зміни до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

14:37
23 червня

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12:56
23 червня

Якщо виникла потреба в отриманні податкової консультації

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Оновлену звітність з акцизного податку платники подають за липень

12:52
23 червня

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23 червня

У ратуші кадрові зміни

11:47
23 червня

Рятувальники провели навчання з ліквідації пожеж на "Калинці"

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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Що, Де, Коли
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
2 липня о 17.00
2 липня о 17.00
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
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Партнери

Арсеній Яценюк у День Конституції: Україні потрібна нова управлінська модель з чітким розподілом відповідальності та системою стримувань і противаг. Чинна себе вичерпала

Сьогодні, 13:45 / Коментарів: 0
Арсеній Яценюк у День Конституції: Україні потрібна нова управлінська модель з чітким розподілом відповідальності та системою стримувань і противаг. Чинна себе вичерпала"Ми живемо в час історичних викликів. Однією з відповідей на них є новий національний Основний закон", - написав на своїй сторінці у Facebook в День Конституції, 28 червня, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що цього дня у 1996 році парламент ухвалив Конституцію незалежної України: "Це був складний демократичний процес".

"Конституційні зміни 2004 і 2014 років відбулися внаслідок революцій, що боролися за справедливість і проти диктатур", - зазначив він.

"Наразі стверджую, що чинна модель себе вичерпала. Для розвитку Україні потрібна нова управлінська модель з чітким розподілом відповідальності та системою стримувань і противаг", - наголосив лідер "Народного фронту".

"Стисло моє бачення. Президент - Глава держави, Верховний Головнокомандувач і національний арбітр. Позапартійний. Парламент - творець законів і контролер від імені народу", - підкреслив Арсеній Яценюк.

На переконання лідера "Народного фронту", депутати повинні мати імунітет "винятково щодо їхньої політичної діяльності". "Парламентарі голосують виключно особисто. За неособисте голосування - кримінальна відповідальність. Рішення у ВР ухвалюються більшістю від присутніх. Кворум - не менше 150 депутатів", - написав він.

"В Уряду - вся повнота виконавчої влади. Прем'єр-міністр - керівник Уряду, а не заручник політичних ігрищ. Уряд підзвітний парламенту. Члени Уряду можуть бути членами парламенту, вони представляють партії в Уряді й несуть політичну відповідальність", - наголосив Арсеній Яценюк.

Він також підкреслив, що Президент має мати право на вмотивований розпуск парламенту в спосіб, визначений Конституцією. Парламент може застосувати механізм відповідальності Президента перед народом через відставку в порядку імпічменту.

"Незалежний, компетентний і доступний для громадян суд. Курс на ЄС та НАТО також закріплюється в Конституції", - написав він.

"Впевнений, що чинний парламент і Президент зможуть ухвалити нову редакцію Конституції", - наголосив лідер "Народного фронту".

Влада в Україні служить українському народу: "З цього повинен починатися Основний закон. І так він повинен працювати", - написав Арсеній Яценюк.
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