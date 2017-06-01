Вони себе зганьбили: Екс-комбат "Донбасу" Виногродський відрікся від Нацгвардії і прилюдно викинув, колись вручену Аваковим нагороду

Сьогодні, 13:42 / Коментарів: 0



«Я вважаю, що люди які зараз носять форму Нацполіціі і Нацгвардії - це злочинці. Тому я, як командир батальйону Національної гвардії «Донбас», який був звільнений за станом здоров'я в 2016 році, приймаю рішення - нагороду, якою мене нагородило керівництво МВС і Нацгвардії, ось цей хрест «За доблесть», я відправляю на хрін цим Нацгвардєйцам», - сказав він, жбурнувши нагороду геть.

«Більше не буду асоціювати себе з цими підрозділами. Вони себе зганьбили в очах патріотів. Вони є злочинцями і захисниками окупаційного режиму в Україні », - сказав легендарний комбат Гал під час віче в селищі Бережинці біля міста Кропивницьки, що на Кіровоградщині.



Ростислав Демчук

P.S. Приблизно так свого часу починались Врадіївські бунти. Закінчились вони втечею президента Януковича і його шобли в Росію. Куди тепер тікатимуть Аваков і його песиголовці? Колишній командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродский, який постраждав вчора під час сутички на Кіровоградщині, відрікся від нагороди, яку отримав колись з рук Арсена Авакова за службу в Національній гвардії України і викинув її.«Я вважаю, що люди які зараз носять форму Нацполіціі і Нацгвардії - це злочинці. Тому я, як командир батальйону Національної гвардії «Донбас», який був звільнений за станом здоров'я в 2016 році, приймаю рішення - нагороду, якою мене нагородило керівництво МВС і Нацгвардії, ось цей хрест «За доблесть», я відправляю на хрін цим Нацгвардєйцам», - сказав він, жбурнувши нагороду геть.«Більше не буду асоціювати себе з цими підрозділами. Вони себе зганьбили в очах патріотів. Вони є злочинцями і захисниками окупаційного режиму в Україні », - сказав легендарний комбат Гал під час віче в селищі Бережинці біля міста Кропивницьки, що на Кіровоградщині.

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