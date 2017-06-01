У Чернівцях поклали квіти до пам’ятника Кобзареві з нагоди Дня Конституції

фото http://oblrada.cv.uaЗ давніх часів українці були змушені відстоювати свою незалежність серед інших держав. Поколіннями, наша нація боролася за своє місце під сонцем, тягнула важкі ярма панщини, терпіла пригнічення мови. Багатолітні зусилля дали свої плоди. Український народ створив могутню, а головне, незалежну державу з прекрасною культурою. Проте нагально постала потреба в конституційному закріплені основ суспільного і державного ладу, прав і свобод людини і громадянина, порядку організації та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. І це сталося 28 червня 1996 року.27 червня, напередодні 21 річниці, у Чернівцях, до дня прийняття Конституції України відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку на Центральній площі.На захід прийшло більше сотні людей. Серед них - губернатор, голова обласної ради та інші високопоставлені гості. Подія відбулася під звуки військового оркестру.По закінченню всіх присутніх запросили на концерт, присвячений Дню Конституції. Він відбувся у Філармонії.Роман Кольба,студент 210 групи,кафедри «Політології та державного управління» ЧНУ