ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
Представник “Народного фронту” виконуватиме обов’язки президента ПАРЄ
Сьогодні, 12:22 / Коментарів: 0
Від сьогодні, після виключення президента ПАРЄ Педро Аграмунта зі складу групи Європейської народної партії, обов’язки президента Асамблеї виконуватиме представник “Народного фронту”, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, член групи ЄНП Георгій Логвинський.
Про це він повідомив після голосування щодо виключення Аграмунта зі складу групи ЄНП.
“За регламентом обов’язки президента Асамблеї виконує віце-президент, який відноситься до групи ЄНП. Від сьогодні мені буде представлено честь виконувати обов’язки президента Парламентської асамблеї Ради Європи та вести засідання”, - повідомив Георгій Логвинський.