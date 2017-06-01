МВС: полковнику ГУР підклали вибухівку

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України. о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці. 14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
Правоохоронці вважають, що автомобіль чиновника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала вибухнув через закладений вибуховий пристрій. Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на місці вибуху сказав: "По тій картині злочину, яка є на даний час, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій. Який пристрій, якої потужності – саморобний чи стаціонарний, буде встановлено після того, як будуть проведені зараз первині слідчі дії на місці злочину". У свою чергу, керівник поліції Київської області Андрій Крищенко сказав: "Вибухівка була закладена знизу автомобіля. Після експертизи буде встановлено, всередині або під днищем. Тип вибухівки і кількість (вибухової речовини – ред.) – буде пізніше встановлено". "Зафіксовано один вибух. Можливо, додатковий пролунав трохи пізніше – після вивчення ми вже зможемо розділити", – додав він, відповідаючи на запитання журналістів. Крищенко зазначив, що тіло дуже ушкоджено вибухом, уламки автомобіля сильно розлетілися. Кореспондент каналу "112 Україна" станом на 13:25 повідомила, що за майже 5 годин після вибуху з місця події забрали останки загиблого.
Як відомо, близько 8:15 у вівторок, 27 червня, на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес" – від сильного вибуху водій загинув. Загиблий виявився одним із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал. За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт. Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура. Олена Рощенко, УП, доповнено