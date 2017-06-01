МВС: полковнику ГУР підклали вибухівку

Що, Де, Коли

на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.

о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.

14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.

в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання . На розгляд засідання виноситься 50 питань.

