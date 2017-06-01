Військова прокуратура Чернівецького гарнізону повернула Міноборони України земельну ділянку вартістю понад 30 млн.грн.

Господарським судом м. Києва задоволено позов заступника військового прокурора Чернівецького гарнізону Західного регіону України про визнання недійсними та скасування рішень Хмельницької обласної ради ще від 23 грудня 1994 року та 30 січня 2001 року щодо вилучення земель оборони та їх надання в постійне користування лісогосподарському об'єднанню.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

Зокрема, на підставі вказаних рішень органу місцевого самоврядування комерційна структура використовувала в господарських цілях земельну ділянку на території Чемеровецького району Хмельницької області. Загальна її площа становить 196 га, а вартість – понад 30 млн грн.

Згодом, військова прокуратура гарнізону для виконання судового рішення забезпечила перехід права ведення лісового господарства на вказаній території до Шепетівського військового лісгоспу ДП «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат». У тому числі, було забезпечено належну охорону ділянки з метою недопущення незаконних рубок лісових насаджень.





