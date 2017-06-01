Яку податкову накладну не зареєструють з 1 липня

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 липня повноцінно запрацює електронна система управління ризиками при адмініструванні ПДВ, яка автоматично буде зупиняти реєстрацію ризикових податкових накладних.

З 1 квітня поточного року систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН працює в тестовому режимі, з 1 липня цього року вже буде працювати в звичайному режимі.

Зупинка ризикових накладних буде відбуватися за допомогою програмного комплексу, який на сьогодні створений та працює. Низка підприємств вже сьогодні отримують квитанції з інформацію про те, що їх операції, їх податкові накладні віднесені до ризикових і з 1 липня може відбутися зупинка цих податкових накладних.

Якщо податкова накладна не є ризиковою, то вона реєструється, якщо ризикова – зупиняється. Платник податку має можливість звернутися до ДФС – надати документи та надати відповідні документи. Комісія розглядає цю заяву та протягом 5 днів приймає рішення чи дійсно ця операція не містить ознаки ризику і тоді накладна реєструється, чи це ризикова накладна і вона зупиняється.