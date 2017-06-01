Податок на прибуток поповнив бюжет на 57,1 млн. грн.

Платники податку на прибуток, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж чотирьох місяців цього року сплатили до зведеного бюджету 57,1 млн. грн., у тому числі до державного бюджету – 47,9 млн. грн., до місцевої казни – 9,2 млн. грн.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Статтею 137 Податкового кодексу України для податку на прибуток підприємств передбачено податкові (звітні) періоди календарні квартал, півріччя, три квартали, рік та річний податковий (звітний) період.

Квартальні декларації з податку на прибуток подаються підприємствами, які за минулий рік отримали доходи понад 20 млн. гривень. Підприємства з меншим обсягом доходу звітують за підсумками року.

Платники податку на прибуток подають разом з податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.

