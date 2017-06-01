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Новини
14:31
27 червня

Військова прокуратура Чернівецького гарнізону повернула Міноборони України земельну ділянку вартістю понад 30 млн.грн.

14:28
27 червня

Яку податкову накладну не зареєструють з 1 липня

14:27
27 червня

Податок на прибуток поповнив бюжет на 57,1 млн. грн.

14:26
27 червня

Не сплатив єдиний внесок або спізнився з оплатою: відповідальность

14:25
27 червня

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом: обчислюємо плату

08:39
27 червня

Чи можна встановлювати різні оклади працівникам за однією і тією ж посадою?

08:29
27 червня

За контрабанду частин вогнепальної зброї - позбавлення волі

08:22
27 червня

Забезпечення дотримання житлових прав дитини

14:33
26 червня

Терміни подання повідомлення про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОПП

14:32
26 червня

Використання води принесло бюджету 1,4 млн. грн.

14:31
26 червня

До уваги громадян платників земельного податку!

12:26
26 червня

Конституція України за ступенем складності процедури внесення до неї змін є досить жорсткою

11:58
26 червня

У Чернівцях СБУ буде масово знешкоджувати "терористів" 26-27 червня

10:55
26 червня

Сторожинецький район: вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку

10:51
26 червня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–травні 2017 року

10:21
26 червня

Платнику єдиного податку: при зміні відомостей необхідно подати відповідну заяву

10:20
26 червня

До послуг платників ПДВ - новий електронний сервіс

10:18
26 червня

Нарахування та сплата ЄСВ фізичними особами – підприємцями

10:17
26 червня

Зміни до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

14:37
23 червня

Рятувальники деблокували з авто чоловіка, що постраждав внаслідок ДТП

12:56
23 червня

Якщо виникла потреба в отриманні податкової консультації

12:54
23 червня

Оновлену звітність з акцизного податку платники подають за липень

12:52
23 червня

Ліс, надра та вода принесли бюжету 3,7 млн. грн.

11:52
23 червня

У ратуші кадрові зміни

11:47
23 червня

Рятувальники провели навчання з ліквідації пожеж на "Калинці"

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Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
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Що, Де, Коли
27 червня
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України.
о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці.
14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
29 червня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 31 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання. На розгляд засідання виноситься 50 питань.
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
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Податок на прибуток поповнив бюжет на 57,1 млн. грн.

Сьогодні, 14:27 / Коментарів: 0
Платники податку на прибуток, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж чотирьох місяців цього року сплатили до зведеного бюджету 57,1 млн. грн., у тому числі до державного бюджету – 47,9 млн. грн., до місцевої казни – 9,2 млн. грн.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Статтею 137 Податкового кодексу України для податку на прибуток підприємств передбачено податкові (звітні) періоди календарні квартал, півріччя, три квартали, рік та річний податковий (звітний) період.
Квартальні декларації з податку на прибуток подаються підприємствами, які за минулий рік отримали доходи понад 20 млн. гривень. Підприємства з меншим обсягом доходу звітують за підсумками року.
Платники податку на прибуток подають разом з податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.
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