Не сплатив єдиний внесок або спізнився з оплатою: відповідальность

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Основним документом, який регулює єдиний внесок, є Закон України від 08.07.2010 № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон №2464).

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Відповідно до норм Закону №2464 у разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі ЄВ до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄВ, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно - правову або кримінальну відповідальність.

Cуми єдиного внеску, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, встановлені на законодавчому рівні, є недоїмкою.

Зокрема, у разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску.

А за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

Окрім того, на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення.

Також варто пам’ятати, що за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОПи або особи, які забезпечують себе роботою самостійно, згідно зі ст.165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення несуть ще й адміністративну відповідальність.

Зазначимо: несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5100 грн. (300х17грн.), - тягне за собою накладення штрафу від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 - 1360 грн.), а за повторне за рік вчинення таких дій - від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 - 5100 гривень).

Якщо ж сума несплати або несвоєчасної сплати перевищує триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн.) - сума штрафу становитиме від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1360 - 2040 грн.), а за повторне за рік вчинення відповідних дій - від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 - 5100 гривень).

