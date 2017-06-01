Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом: обчислюємо плату

Згідно з п. п. 251.1.3 п. 251.1 ст. 251 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) однією із складових рентної плати є рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України.

Платники рентної плати обчислюють суму рентної плати виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо (п. п. 254.5.2 п. 254.2 ст. 254 ПКУ).

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, у розрізі видів радіозв’язку та діапазонів радіочастот, наведені у п. 254.4 ст. 254 ПКУ.

Згідно із п. п. 254.5.3 п. 254.5 ст. 254 ПКУ платники рентної плати, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії.

При продовженні терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України рентна плата сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні, крім випадків, коли наступні дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою,

видані на пристрої, потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх дозволах, ставки рентної плати.