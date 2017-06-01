Буковинські діти відпочили на Азовському морі

За сприяння народного депутата Івана РИБАКА школярі з буковинського містечка Вижниця разом зі своєю вчителькою завітали до оздоровчого табору “Червона гвоздика”, що знаходиться на узбережжі Азовського моря.Як розповіла викладач вижницької загальноосвітньої школи ім. Ю. Федьковича Олена Підопригора, до п’ятірки підлітків, що насолоджувались яскравим сонцем та теплим морем на відпочинку у Бердянську, увійшли незвичайні діти: серед них є переможці творчих конкурсів, олімпіад, а також діти зі складною психологічною долею.Табір “Червона гвоздика” часто називають новим Артеком. Подорож до нього стала для вижничан справжнім святом нових емоцій та вражень. Отримати їх вони змогли завдяки допомозі народного депутата Івана РИБАКА.“Якщо людина добра, якщо людина старається в усіх галузях проявити себе, то вона проявляє себе і в спілкуванні з дітьми і в допомозі їм. Ми слідкуємо за його діяльністю в Парламенті, а він намагається слідкувати за життям своїх виборців. Саме завдяки підтримці, допомозі і турботі Івана РИБАКА ми маємо можливість відпочити в дуже гарному краю, оздоровитися і набратися нових сил. Тому ми йому дуже вдячні за нашу підтримку та турботу”, - зауважила викладач Олена Підопригора.Крім цікавих занять у різноманітних гуртках, вижничани мали змогу зміцнити фізичне здоров’я. Вони щодня купалися в одному з найтепліших морів або басейні, приймали сонячні ванни та з радістю долучались до усіх активних розваг, які пропонує табір: спортивних змагань, флешмобів та дискотек. Під час відпочинку маленьким буковинцям вдалося зняти психологічну напругу після закінчення навчального року за допомогою ароматерапії, піщаної анімації та кінних прогулянок - повідомляє прес-служба народного депутата України Івана РИБАКА.