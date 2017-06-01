Чернівецька область: піротехніки знищили вибухонебезпечні предмети часів І Світової війни

26 червня фахівці групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Чернівецькій області знищили вибухонебезпечні предмети, виявлені напередодні. Зокрема, у селі Ржавинці Заставнівського району місцеві жителі знайшли у лісосмузі артилерійський снаряд калібру 76 мм, а у селі Велика Буда Герцаївського району на відкритій території приватного домогосподарства мешканці виявили ручну гранату. Знахідки були часів Першої світової війни. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.З метою запобігання травмуванню людей під час виявлення небезпечних знахідок, Управління ДСНС України у Чернівецькій області закликає громадян бути обережними. Помітивши підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, не чіпайте його. Огородіть місце знахідки підручними засобами яскравих кольорів та повідомте про вибухонебезпечний предмет за номером 101 або 102. Пам’ятайте, що недотримання правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів може призвести до травмування чи трагічних наслідків.