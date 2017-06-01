Господарський суд Чернівецької області підтримав позицію керівника Чернівецької місцевої прокуратури та своїм рішенням від 26.06.2017 зобов’язав житлово-будівельне товариство сплатити Чернівецькій міській раді 1,6 млн. грн. заборгованості по договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Чернівці - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що згідно з умовами договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Чернівці від 16.09.16 (далі - Договір), укладеного між Чернівецькою міською радою та житлово-будівельним товариством, замовник зобов’язується взяти участь у розвитку інфраструктури міста при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом.
Після закінчення всіх будівельних робіт товариство вказало в Декларації про готовність об’єкту до експлуатації, а також подало відомості, що кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до Договору сплачені в повному обсязі.
Однак, прокуратура встановила наявність заборгованості, яка з урахуванням пені та штрафних санкцій сягає понад 1,6 млн. грн.