Перемоги буковинців в Італії на Чемпіонаті Європи з панкратіону!

Чемпіонат Європи з панкратіону відбувся 09-14.06.2017 року в м. Бріндізі (Італія). Змагання відбувалась за двома розділами:
Розділ TRADITIONAL PANKRATION (без ударів руками в голову, ногами (підйоми стопи в голову), удари у всі інші залікові зони, боротьба, кидки, больові та задушливі прийоми згідно з правилами змагань з панкратіону); Розділ ФУЛ (повний контакт).
Збірна України приймала участь у змаганнях в складі 28 чоловік, з яких тільки від Чернівецької області - 9 спортсменів.
Завдячуємо підтримці генеральному партнеру ТОВ «Рома», компанії Чернівціжитлобуд, компанії «Ромтісбуд», управлінню молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, голові Чернівецької обласної державної адміністрації Фищуку Олександру Георгійовичу, ПП Дронь Юрію (салон краси «Імператриця»), Ткачуку Сергію, Мельничуку Валентину.
Результати виступів спортсменів Чернівецької області наступні:
У розділі TRADITIONAL PANKRATION:
Чемпіонами стали:Черкалюк Юрій (66кг); Семенюк Денис (71 кг), Беженар Анна (53 кг).
Срібло виборили: Лучич Флоріка (64 кг), Мунтяну Девід (77 кг), Морару Кирило (62 кг).
Бронзові винагороди: Чижевський Юрій (92 кг), Яковенко Ольга (65 кг).
У розділі ФУЛ:
Срібні нагороди у: Черкалюка Юрія (66 кг), Лучич Флоріки (64 кг).
Бронзові медалі здобули: Чижевський Юрій (92 кг) та Яковенко Ольга (65 кг).
Над підготовкою спортсменів працювали наступні тренери Чернівецької федерації панкратіону: Наконечний Ігор Юрійович, Горюк Петро Ілліч, Соколюк Сергій.
Даними змаганнями проводився відбір до Чемпіонату Світу з панкратіону за розділами TRADITIONAL PANKRATION та ФУЛ, який запланований на 25-29 жовтня 2017 року в м. Делі (Індія). Про це повідомляє Чернівецька обласна федерація панкратіону.