У Чернівцях за круглим столом боротимуться за традиційну сім'ю в сучасних умовах

За ініціативи Національного Корпусу 6 липня о 18:00 за адресою вул. Шевченка,28 (Бізнес-центр) відбудеться круглий стіл на тему: «Боротьба за традиційну сім’ю в сучасних умовах», а також лекція від кандидата філософських наук, одного з ідеологів Національного Корпусу Едуарда Юрченка на тему: «Традиція та родина».
Родина – головна цінність Nації. Традиційна родина, а не окрема людина,повинна бути визнана найвищою соціальною цінністю держави та базовою соціальною спільнотою. Адже традиційні сімейні цінності, шлюб та материнство – це основа здорового національного організму!
Вхід вільний!
Телефон для довідок : +380(95) 483 88 24