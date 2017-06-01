Порошенко у Франції: світ має називати Росію агресором, а Анну – Київською

Президент України Петро Порошенко вшанував пам’ять королеви Франції Анни Київської, поклавши квіти до її монумента у Санлісі біля Парижа.«Весь світ має зараз бути з нами в умовах російської агресії. Ви разом з нами маєте називати агресію – агресією, Росію – агресором, а Анну Київську – Анною Київською», – сказав Порошенко.«І навіть, коли росіяни хотіли вкрасти у нас нашу історію, ми цього не дозволимо. Весь світ зараз буде знати Анну як Анну Київську і символ партнерських стосунків між Францією і Україною, між Парижем і Києвом», – зазначив український президент.Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з президентом України Петром Порошенком наголосив на давніх відносинах між Києвом і Парижем і важливості постаті королеви Франції Анни, дочки князя Київського Ярослава Мудрого.У травні після зустрічі з Макроном президент Росії Володимир Путін назвав королеву Франції Анну «русской».1051 року Анна Ярославна, відома у світі як Анна Київська, дочка Київського князя Ярослава Мудрого та шведської принцеси Інгігерди, вийшла заміж за Генріха I, короля Франції, і стала королевою. Це сталося майже за сто років до заснування селища Москви близько 1147 року, коли Москва вперше згадана в письмових джерелах. Лише через кілька століть по тому це місто об’єднало навколо себе землі, які ще пізніше склали державу, що взяла собі назву занепалої доти Київської Русі – «Русское» царство чи потім у візантійському звучанні «Россія», «Россійська імперія».Перейняття назви давньоукраїнської держави є для сучасної Росії приводом для спекуляцій із заявами про ведення своєї історії від давньої Київської держави і тверджень про «російський» (рос. «русский») характер Київської Русі і її діячів.