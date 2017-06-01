Сорок тисяч буковинців підписалися проти продажу сільськогосподарської землі

У Чернівецькій області проти продажу земель сільськогосподарського призначення підписалися вже близько 40 тис. осіб. Як повідомляє прес-служба обласного осередку партії ВО «Батьківщина», підписи збираються в офісах партії, в інформаційних наметах, встановлених по всіх районах області та в обласному центрі, під час зустрічей з виборцями.
Лідерами зі збору підписів є райони: Глибоцький
– там кількість підписів наближається до чотирьох тисяч, Заставнівський
– 3264 підписи, Кіцманський
– 3161 підпис, Новоселицький
– 3574 підписи, Сторожинецький
– 3623 підписи. У Чернівцях
проти продажу сільськогосподарської землі підписалися 8593 городян. Підписи збирають члени ініціативної групи – депутати усіх рівнів, партійний актив у всіх населених пунктах краю.
Нагадаємо, що задля практичної реалізації конституційних норм щодо захисту української землі ВО «Батьківщина» розпочала процес ініціювання Всеукраїнського референдуму щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Відбулися збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму з цього питання, на яких затвердили склад ініціативної групи зі збору підписів, точне формулювання питання референдуму і обрали уповноваженого ініціативної групи. Після цього кишеньковий Окружний Адміністративний суд м.Києва заборонив Центральній виборчій комісії приймати рішення про реєстрацію ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, фактично заборонивши українцям висловити свою думку з цього приводу. Тому ВО «Батьківщина» проводить Всенародний референдум з цього питання шляхом письмового опитування десятків мільйонів українців.