Поліцейські спіймали малолітніх крадіїв

Працівники Вижницького відділення поліції швидко викрили зловмисників. Впродовж трьох діб порушники вчинили три крадіжки. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Днями до поліції звернулася 39-річна жителька села Мигове. Жінка повідомила, що невідомі особи пошкодили вікно та проникли до її магазину, звідки викрали продукти харчування на загальну суму 2000 гривень.
В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили крадіїв. Ними виявилися двоє братів 12 та 14 років, мешканці села Мигове. Правоохоронці встановили причетність порушників до крадіжки з магазину грошей та крадіжки двох велосипедів.
Проникали зловмисники до магазинів за допомогою підручних інструментів. Слідчі вилучили в них частину викраденого майно.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.