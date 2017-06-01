За контрабанду частин вогнепальної зброї - позбавлення волі

Неодноразове фіксування фактів контрабандного пересилання до України частин вогнепальної нарізної зброї, що приховувалися від митного контролю, підштовхнуло законодавців до врегулювання цієї проблеми на законодавчому рівні. У зв'язку з цим до переліку предметів контрабанди, передбаченого статтею 201 ККУ, включено частини вогнепальної зброї.
Таким чином, за контрабанду культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Ірина ОЩИПКО
начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи
та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області