ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
в Ратуші (каб.202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука за участю Карлоса А. Гуерреро – керівника проекту «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах» та Катерини Оніліогву - керівника напрямку відкритих даних цього проекту, що спільно фінансується урядами США та Великобританії. Відбудеться підписання Меморандуму про співпрацю щодо створення для Чернівців порталу відкритих даних.
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України. о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці. 14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
Сьогодні - Всесвітній день рибальства. Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. За результатами третього дня так званого «хлібного перемир’я», можна зробити висновок, що підконтрольні Росії озброєні бандформування не готові до мирної деескалації конфлікту на сході України. Впродовж минулої доби окупанти 18 разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників. Шість обстрілів найманці здійснили, застосовуючи міномети. Як і зазвичай, левова частка ворожих збройних провокацій припала на темну пору доби. Найбільш активно бойовики порушували перемир’я на Луганському та на Донецькому напрямках. Найменше таких фактів, лише 2, зафіксовано на Приморському напрямку.
За фактами, про які розповів сьогодні вранці речник прес-центру штабу Антитерористичної операції підполковник Антон Миронович, втрат серед українських воїнів внаслідок ворожих обстрілів вчора не було.
Двадцять шостого червня президент Петро Порошенко відвідав Париж, де вперше зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Під час зустрічі президентів активно обговорювалося врегулювання конфлікту на Донбасі.
Порошенко заявив, що Україна користується 100%-ю підтримкою Євросоюзу, чого ніколи раніше не було. За його словами, під час його візиту в Париж була досягнута дуже велика кількість домовленостей. Порошенко допустив появу "формули Макрона" для врегулювання конфлікту на Донбасі.
Макрон заявив про підтримку мінського процесу і анонсував нормандську зустріч.
Заступник головного редактора видання Страна.ua Ігоря Гужви Світлана Крюкова внесла за нього заставу в розмірі 544 тис. грн. Однак, незважаючи на внесену заставу, Гужву залишили ще на одну ніч у СІЗО.
За словами адвоката Олени Лукаш, чиновники з територіального управління Державної судової адміністрації м. Києва не змогли в понеділок знайти час і можливість, щоб підписати лист у СІЗО, який підтверджує зарахування суми застави в казначейство.
Оболонський районний суд Києва відклав до 29 червня розгляд по суті справи колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді. Засідання суду тривало лише 35 хв.
Генпрокуратура пообіцяла Януковичу повну безпеку і цілодобову охорону при поверненні в Україну.
Голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак подав у відставку. У прес-службі фінустанови зазначили, що заява Шлапака вже подана в Наглядову раду і буде розглянута на його наступному засіданні наприкінці липня.
Суд відпустив Насірова до вересня ходити з браслетом
Відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров ходитиме з електронним браслетом ще два місяці, до 2 вересня. Відповідне рішення ухвалив Солом'янський райсуд Києва.
Насіров зобов'язаний не залишати межі місця проживання, з'являтися за першим викликом прокурора, суду, судді чи детектива. Крім того, суд зобов'язав відстороненого голову ДФС здати паспорти.
Вдень і ввечері небо у Чернівцях буде безхмарним, та ніщо більше не буде нагадувати про похмурий ранок. Без опадів. До 27 градусів тепла. за останні 130 років 27 червня: МАКС: 31.0° (1961) МІН: 2.0° (1949) Народний прогноз погоди: 27 червня відзначається день пам'яті святого пророка Єлисея. Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще сім неділь негоди. Прогнозувати погоду у цей день могла і риба: якщо вона грає в річці - вночі може бути гроза.
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