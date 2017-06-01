ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
в Ратуші (каб.202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука за участю Карлоса А. Гуерреро – керівника проекту «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах» та Катерини Оніліогву - керівника напрямку відкритих даних цього проекту, що спільно фінансується урядами США та Великобританії. Відбудеться підписання Меморандуму про співпрацю щодо створення для Чернівців порталу відкритих даних.
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України. о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці. 14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
Миколаївського садиста в поліцейській формі ідентифіковано - НЕТОВКАНИЙ Дмитро Володимирович. Якщо не суд, то самосуд!
Сьогодні, 07:40 / Коментарів: 0
Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:
-Моральний виродок, аваківський пес у Миколаєві наступив ногою на обличчя лежачого на землі, закутого в кайданки ветерана АТО. Пишаюсь, що люди миттєво дали відсіч аваківським цепним псам. Сам поліцай повинен постати перед судом. Аваков мусить також відповісти за дії своїх підлеглих! Аваківську тварюку вдалось ідентифікувати. Це миколаївський патрульний Дмитро Нетовканий. Номер його поліцейського жетона - 0004909.