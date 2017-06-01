Юлія Тимошенко: Єдине спасіння України – позачергові президентські та парламентські вибори

Позачергові конституційні вибори президента та парламенту – єдина надія на порятунок України.
Про це заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час зустрічі із громадою міста Жовква (Львівська область).
Пояснюючи антилюдські дії влади, вона акцентувала увагу громади на пенсійній та медичній реформах, на намаганні розпродати українську сільськогосподарську землю.
Юлія Тимошенко зауважила, що в той час, коли всі провідні держави світу скуповують землю, наші можновладці хочуть продати 21% української землі, що залишився у власності держави.
Після цього, переконана політик, земля буде розпродана за безцінь, її скуплять 10-15 родин, а українці залишаться без землі і без майбутнього.
Лідер партії нагадала, що українці володіють найкращими чорноземами у світі, і вартість такої землі за гектар у Німеччині у десятки разів більша.
«Батьківщина» та Асоціація фермерів вже зібрали понад 2 млн підписів, щоб провести референдум про заборону продажу сільськогосподарської землі, зауважила парламентар.
Як наголосила Тимошенко, «Батьківщина» та Асоціація фермерів готові виходити на вулиці, щоб цю мафію зупинити.
«Батьківщина» не дасть владі забрати в народу сільськогосподарську землю і в разі необхідності підніматиме українську націю на її захист, сказала Юлія Тимошенко на прес-конференції у Львові.
Держава має зібрати викуплені в селян за ринковими цінами паї в спеціальну земельну установу, щоб потім, як це відбувається в світі, віддавати сільгоспземлю в оренду фермерам.
Парламентар розповіла, що депутатами її фракції вже розроблені та зареєстровані у Верховній Раді України відповідні законопроекти.
прес-служба обласної організації партії ВО "Батьківщина"