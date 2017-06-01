ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
в Ратуші (каб.202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука за участю Карлоса А. Гуерреро – керівника проекту «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах» та Катерини Оніліогву - керівника напрямку відкритих даних цього проекту, що спільно фінансується урядами США та Великобританії. Відбудеться підписання Меморандуму про співпрацю щодо створення для Чернівців порталу відкритих даних.
на Буковині відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України. о 14.00 - представники крайової влади та громадськості покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що на Центральній площі міста Чернівці. 14.30 - в обласній філармонії відбудуться урочистості та святковий концерт.
У Чернівцях ціла алея загиблих воїнів АТО через Савченко
Сьогодні, 17:19 / Коментарів: 0
Народну депутатку Надію Савченко у Миколаєві під час публічного виступу закидали яйцями.
25 червня, біля миколаївського зоопарку була запланована зустріч депутатки з містянами. На заплановану зустріч прийшли також ветерани АТО та представники патріотичних організацій, – повідомляє hromadske.ua
Під час виступу Савченко один з ветеранів АТО вийшов до неї та звинуватив її у загибелі військових з Чернівців.
«Ти скільки раз була у Чернівцях? У Чернівцях ціла алея наших побратимі загиблих через неї», – сказав ветеран АТО.
Після цього натовп почав вигукувати: «Чемодан, вокзал, Росія» і стались сутички під час яких Савченко закидали яйцями.
Нагадаємо, Савченко очолила партію «Національний альянс свободи і українського патріотизму».