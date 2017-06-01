Українсько-російська двопаспортність - які ризики для України

Останнім часом в мережі знову поширюються чутки, що жителі окупованого Криму масово одержують українські закордонні біометричні паспорти
Офіцйна позиція МЗС правильна, підтримую її. Вона полягає в тому, що власниками українських біометричних паспортів можуть стати ті жителі півострова, які не зреклися українських паспортів та українського громадянства. Все правильно!
Однак, в мережах пишуть, що чимало жителів Криму ухитрились приховати і зберегти паспорт України і одночасно одержали паспорти Російської Федерації. Або ж відновлюють українські паспорти нелегально.
Якщо це дійсно так, то перед Україною може виникнути небезпека застосування Євросоюзом механізму припинення безвізу для українців. В цьому контенксті хочу нагадати, що однією із санкцій ЄС по окупованому Криму є заборона в'їзду на територію Євросоюзу тим жителям Криму, які перейшли на російське громадянство і одержали паспорти РФ.
Треба розуміти, що такі, на перший погляд дрібні витівки, можуть обернутись для України й українців у великі проблеми у питанні безвізу. Чи зуміє СБУ, прикордонна служба відфільтрувати кримчан, які зрадили Україну, а тепер намагаються перехитрити усіх. від тих, кримчан які залишились вірними Україні?Ростислав Демчук