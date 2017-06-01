Фраза дня! Королева Анна Ярославна належить спільній історії Франції і України - президент Франції Емануель Макрон

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя :
-"Між нашими двома країнами є дуже давні відносини, дуже глибока історія, і Ви, пане Порошенко цьому присвятили деякий час сьогодні, щоб віддати належне Анні Київській. Ви нагадали, наскільки важлива ця історія XI століття, дуже давня, наскільки глибоко вкорінені наші давні стосунки ", - сказав президент Франції.
Оце я розумію прояв поваги до Укроаїни, українців і їх президента: почесна варта, прапори України, Франції і ЄС. Емануель Макрон вийшов зустріти Петра Порошенка на східці Єлисейського палацу, по завершенні зустрічі спільна прес-конференція. Тепер бачите і розумієте різницю між "потужним" візитом Петра Порошенка до США і реальним офіційним, вдалим візитом Порошенка до Франції?
Під час візиту Володимира Путіна до Франції не могла не впасти в очі іронія і зневага Макрона стосовно Путіна. Сьогодні ж навпаки - Емануель Макрон усим демонструє підтримку України і українського народу.
І головне! Президент Франції Еммануель Макрон на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенко заявив, що агресія на Донбасі походить з Росії: «Але треба зрозуміти, агресія походить з Росії, тобто агресором є не Україна. Також ми визнаємо анексію Криму, що вона є незаконною. Ми знаємо хто розв’язав цю війну».
Тому цей візит Порошенка до Франції можна сміливо назвати "перемогою". Тюфяк Франсуа Олланд в житті б ненасмілився таке заявити. Та ще й прилюдно, на цілий світ.