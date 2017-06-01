Цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 1416,8 тис. грн. рентної плати за спеціальне використання води, що на 214 тис. грн. більше, ніж торік. Вказані надходження згідно з бюджетним розписом розподілено рівними частинами між державним та місцевими бюджетами - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Нагадуємо, що Податковим кодексом України (стаття 255) встановлено дві основні категорії платників рентної плати за спеціальне використання води (далі – Рентної плати за воду).
Водночас, відповідно до пункту 110 розділу І Закону України від 21.12.2016 № 1797-VIII ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” з 01.01.2018 до статті 255 Кодексу передбачено внести зміни в частині визначення кола платників та порядку нарахування податкових зобов’язань Рентної плати за воду.
Пунктом 20 Закону України від 20.12.2016 № 1791-VIII ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” внесено зміни до статті 255 Кодексу та збільшено ставки Рентної плати за воду, які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань з Рентної плати за воду за результатами господарської діяльності у 2017 році. Зазначена норма запроваджена пунктом 1 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1791, починаючи з 01 січня 2017 року.