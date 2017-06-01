До уваги громадян платників земельного податку!

Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться органами фіскальної служби, які надсилають або вручають платникові за місцем його реєстрації до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 Податкового кодексу України - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Разом з цим на підставі статті 281 Податкового кодексу від сплати земельного податку звільняються: інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.1993 року №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані Законом України від 28.02.1991 року №796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вищезазначених осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм.
Фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, повинна надати органам фіскальної служби за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового звітного періоду, у якому подано таку заяву.