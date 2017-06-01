Під час сьогоднішньої апаратної наради голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук порушив низку важливих соціальних питань. Зокрема, про про необхідність вирішення питання щодо надання приміщення Буковинському регіональному центру професійної реабілітації інвалідів, стосовно посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації та районні управління праці та соціального захисту населення про можливість проходження буковинськими військовослужбовцями - учасниками АТО безкоштовного санаторно-курортного лікування.
«Держава на санаторно-курортне лікування осіб відповідної категорії у березні виділила понад півмільйона гривень. Як тільки використаються дані кошти, і з усіма учасниками АТО, котрі потребують лікування, будуть заключні відповідні договори – угоди, область отримає наступні», - акцентував керівник обласної виконавчої влади.
Також голова обласної державної адміністрації звернув увагу керівництва Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та управління капітального будівництва на важливість якнайшвидшого вирішення питання щодо отримання житла родинами загиблих військових – учасників АТО, котрі отримали відповідні державні кошти, проте ще не розпочали процес придбання житла.ДжерелоВід Редакції: Поки Фищук вимагав поліпшення умов санаторно-курортного лікування для воїнів АТО, голова облради Іван Мунтян водив по Брусниці голову повітової ради Сучави Георге Флутора. Він пропонував румунам забрати санаторій "Брусниця". Якщо це станеться, то у нашому санаторії скоро не буде місця не те що воїнам АТО, а й самому Мунтянові разом з Фищуком.
Про це голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян написав на своїй сторінці у ФБ.
- Показав голові Сучавської повітової ради пану Георге Флутуру знамениту буковинську здравницю «Брусницю», що на Кіцманщині. Чудова природа, хороша медична база і цілющі джерела сірководневої та питної мінеральної води роблять це місце направду унікальним.
Обговорили можливі шляхи залучення коштів, – приватних інвестицій чи грантів, – необхідних для того, аби санаторій отримав друге дихання. Що не кажи, а під лежачий камінь вода не тече. Адже в обласному бюджеті такої суми коштів нема, а обійтися якимсь ремонтом тут не вийде: всі споруди вже давно відслужили свій термін; водолікарня, до прикладу взагалі знаходиться у пристосованих приміщеннях колишніх гаражів…
Принагідно поспілкувалися з пацієнтами та відпочивальниками, розпитали, чи відчувають лікувальний ефект Брусницьких вод; кажуть, що допомагає . До слова, пан Флутур зустрів навіть пару своїх земляків – жителів Сучавського повіту, які приїхали, як то кажуть, набратися здоров’я у природи
Гадаю, це є зайвим свідченням того, що за умови інвестування необхідних коштів у реконструкцію та розвиток санаторію, у нас буде популярний бальнеологічний курорт, який щороку відвідуватимуть тисячі людей з України та з-за кордону та який ні чим не поступатиметься тому ж Трускавцю