У Чернівцях СБУ буде масово знешкоджувати "терористів" 26-27 червня

УВАГА! УВАГА!
26-27 червня в Чернівцях триватиме антитерористичне навчання із пошуку та знешкодження умовних диверсійно-терористичних груп.
Тренування, що відбуваються в умовах максимально наближених до реальних, організовує Антитерористичний центр СБ України за участі поліції, Нацгвардії, ДСНС, прикордонників, підрозділів ЗСУ, органів державної влади та інших суб’єктів боротьби з тероризмом.
У зв’язку з цим правоохоронці посилять патрулювання вулиць Чернівців, можуть тимчасово обмежувати рух транспорту та перевіряти документи, що засвідчують особу.
Служба безпеки України закликає мешканців обласного центру з розумінням поставитися до певних незручностей, зберігати спокій, дотримуватися правил особистої безпеки та мати при собі документи, що засвідчують особу.
Прикмети учасників умовної диверсійно-терористичної групи: 4-5 осіб чоловічої статі, слов’янської зовнішності, спортивної статури, зріст 170-180 см, вік членів групи 27-33 роки.
Прохання в разі виявлення підозрілих осіб із вказаними ознаками повідомити на «гарячу лінію» УСБУ в Чернівецькій області 54-02-04, або 102.