Негода на Буковині повалила дерева, зірвала покрівлі, пошкодила газопровід

23 червня внаслідок погіршення погодних умов пожежно-рятувальні підрозділи області здійснили 22 виїзди для надання допомоги населенню. Про це повідомляє прес-центр УДСНС Чернівці.
Зокрема, у місті Хотин сильний вітер повалив дерево, котре впало на лінію електропередач та газопровід. Через це стався витік газу, тому на місці події працювали аварійні служби – газова, РЕМ та рятувальники. Надзвичайники розпилили та прибрали повалене дерево, а працівники інших служб проводили заходи з відновлення газопостачання та електроенергії. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
У селі Панка Сторожинецького району повалені дерева впали на дорогу, перекривши рух автотранспорту. На місце події виїхали рятувальники, які звільнили проїжджу частину для автомобілів. А у селі Кам’яна сильний вітер частково зняв покрівлю з трьох житлових будинків.
Окрім цього, пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на прибирання та розпилення дерев з проїжджих частин дороги та житлових будинків у Заставнівському, Новоселицькому, Вижницькому районів і місті Чернівці.