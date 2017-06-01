Сторожинецький район: вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку

23 червня у селі Великий Кучурів Сторожинецького району горів житловий будинок. У горище будинку під час грози влучила блискавка, від чого загорілися перекриття будинку. Оскільки його конструкції були дерев’яними, вогонь швидко охопив майже всю площу горища. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Пожежу помітили господарі, котрі на той момент перебували всередині, та зателефонували до Служби порятунку. За викликом на місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи з міст Чернівці та Сторожинець та місцеві пожежні команди сіл Великий Кучурів та Кам’яна.
Завдяки тому, що пожежу виявили вчасно, вогнеборцям вдалось ліквідувати її у тих межах, в яких вони застали на момент прибуття, врятувавши від полум’я будинок. У результаті було знищено покриття, частково перекриття і домашні речі, що знаходились на горищі.