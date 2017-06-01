Промислове виробництво Чернівецької області у січні–травні 2017 року

У січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2016р. індекс промислової продукції у Чернівецькій області становив 103,5%.
У добувній та переробній промисловості індекс промислової продукції становив 98,5%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 136,4%, у переробній промисловості – 97,6%.
У січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2016р. у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 86,8%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 117,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 89,5%,
у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 81,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 102,4%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 89,3%, у машинобудуванні – 93,5%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2016р. індекс промислової продукції становив 111,9%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 121,6%.